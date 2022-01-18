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общество

Почти 35 тысяч подписей собрала петиция об отставке руководства больницы Бердска

Фото Почти 35 тысяч подписей собрала петиция об отставке руководства больницы Бердска
Фото Почти 35 тысяч подписей собрала петиция об отставке руководства больницы Бердска

Фото с сайта change.org

Жители Бердска создали петицию об отставке главного врача местной больницы и её заместителя.

В Новосибирской области создали петицию за отстранение от работы главного врача ЦГБ Бердска и её заместителя. Обращение, опубликованное на сайте change.org, за несколько суток набрало почти 35 тысяч подписей.

Петиция жителя Бердска Антона Иванова называется «Остановим издевательства над пациентами в ЦГБ Бердска! Главврача и заместителя в отставку». В ней мужчина заявляет, что в городе отсутствует здравоохранение, главный врач местной больницы не исполняет свои обязанности, а заместитель «не достоин работать врачом» из-за отношения к пациентам. Автор петиции написал, что прошедшие проверки не выявили никаких нарушений, однако он с этим не согласен.

«Мы требуем провести проверку от высших эшелонов власти из Москвы в ковидном госпитале Бердска на улице Попова и в целом здравоохранения города», – написал Иванов.

Напомним, что петицию мужчина создал после смерти своей матери в ковидном госпитале. По его мнению, трагедия произошла из-за плохого лечения и недосмотра врачей. Поэтому он требует уволить главврача и её заместителя.

Напомним, ранее в Бердске три многоэтажки «перенесли» в село Шадриха, которое находится в 10 км от города.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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