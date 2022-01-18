Почти 35 тысяч подписей собрала петиция об отставке руководства больницы Бердска

Фото с сайта change.org

Жители Бердска создали петицию об отставке главного врача местной больницы и её заместителя.

В Новосибирской области создали петицию за отстранение от работы главного врача ЦГБ Бердска и её заместителя. Обращение, опубликованное на сайте change.org, за несколько суток набрало почти 35 тысяч подписей.

Петиция жителя Бердска Антона Иванова называется «Остановим издевательства над пациентами в ЦГБ Бердска! Главврача и заместителя в отставку». В ней мужчина заявляет, что в городе отсутствует здравоохранение, главный врач местной больницы не исполняет свои обязанности, а заместитель «не достоин работать врачом» из-за отношения к пациентам. Автор петиции написал, что прошедшие проверки не выявили никаких нарушений, однако он с этим не согласен.

«Мы требуем провести проверку от высших эшелонов власти из Москвы в ковидном госпитале Бердска на улице Попова и в целом здравоохранения города», – написал Иванов.

Напомним, что петицию мужчина создал после смерти своей матери в ковидном госпитале. По его мнению, трагедия произошла из-за плохого лечения и недосмотра врачей. Поэтому он требует уволить главврача и её заместителя.

Напомним, ранее в Бердске три многоэтажки «перенесли» в село Шадриха, которое находится в 10 км от города.