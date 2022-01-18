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После оттепели в Новосибирск придут морозы до -19 градусов 20 января

Фото После оттепели в Новосибирск придут морозы до -19 градусов 20 января
Фото После оттепели в Новосибирск придут морозы до -19 градусов 20 января

Густаво Зырянов / Сиб.фм

После резкого потепления в Новосибирске так же резко похолодает.

Температура в Новосибирске резко опустится до -19 градусов к 20 января. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

После потепления до +3 °С вчера, 17 января, в Новосибирск придут морозы. Дневная температура может опускаться до -14 °С, а ночная – до -19 °С. Из-за резкого перепада температур на дорогах появится лед, с крыш может падать снег и лед. В МЧС предупредили, что в ближайшие дни может быть опасно ходить близко к домам. Кроме того, внимательность следует проявить автовладельцам и пешеходам.

Согласно прогнозу «Гисметео», в ночь на вторник столбики термометров опустятся до -11...-13 °С, днем будет -9...11 °С. В четверг, 20 января, ночью похолодает до -19 °С, днем температура воздуха составит -12...-14 °С.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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