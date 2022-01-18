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общество

Приставы поместили женщину с туберкулёзом в новосибирскую больницу

Фото Приставы поместили женщину с туберкулёзом в новосибирскую больницу
Фото Приставы поместили женщину с туберкулёзом в новосибирскую больницу

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Женщина с туберкулёзом не желала проходить лечение, и приставам пришлось принудительно доставить её в новосибирскую больницу.

В Новосибирске судебным приставам пришлось отправить на принудительное лечение женщину с туберкулёзом. Для этого им пришлось надевать специальные защитные костюмы. Об этом пристав-исполнитель Станислав Шабардин рассказал «МК в Новосибирске».

По словам Шабардина, приставам пришлось потратить много времени на поиски пациентки с туберкулёзом. Они проехали несколько сотен километров и опросили с десяток граждан. Женщина жила в Краснозёрском районе Новосибирской области, не желала вставать на учёт, проходить лечение и была опасна для окружающих.

Изначально приставам пришлось найти мужа пациентки, и только благодаря ему они вышли на саму болеющую.

«Облачившись в специальные защитные костюмы, вместе с врачами диспансера доставили женщину в туберкулезную больницу для лечения заболевания на машине скорой помощи», – рассказал Станислав Шабардин.

Отметим, что ранее другого жителя Новосибирской области также пришлось принудительно отправлять на лечение. Мужчина страдал открытой формой туберкулёза, только через суд его заставили лечь в больницу. На заседании он признал свою вину, и его в срочном порядке госпитализировали в медучреждение.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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