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Ревакцинация 2022: какая вакцина «Спутник V» или «Спутник Лайт» защитит от штамма «омикрон»

Фото Ревакцинация 2022: какая вакцина «Спутник V» или «Спутник Лайт» защитит от штамма «омикрон»
Фото Ревакцинация 2022: какая вакцина «Спутник V» или «Спутник Лайт» защитит от штамма «омикрон»

Фото: Сиб.фм, pixabay.com

Не так давно в России была обнаружена новая мутация коронавируса под названием «омикрон». Многие эксперты опасались, что существующие вакцины будут неэффективны против нового штамма, однако другая часть учёных предлагает продолжить иммунизацию уже разработанными препаратами. Какая вакцина лучше всего защитит от штамма «омикрон» — разбирался Сиб.фм.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Российские заявил о том, что вакцины против COVID-19 «Спутник V» и «Спутник Лайт» сохраняют высокую эффективность против нового «омикрон»-штамма коронавируса.

«Остаётся та же самая рекомендация – вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» через шесть месяцев», – сказал Гинцбург «Интерфаксу».

Фото Ревакцинация 2022: какая вакцина «Спутник V» или «Спутник Лайт» защитит от штамма «омикрон» 2

Технология создания векторной вакцины «Спутник V» позволяет ей работать против разных штаммов коронавируса, в отличие от зарубежных мРНК-вакцин Pfizer и Moderna, считает Гинцбург.

«Ревакцинация пациентов «Спутником Лайт» даёт хорошую нейтрализацию вирусов и позволяет защитить от нового штамма «омикрон», – заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, комментируя эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» против нового штамма, со ссылкой на данные совместного российско-итальянского исследования центра им. Гамалеи и Института Спалланцани.

Фото Ревакцинация 2022: какая вакцина «Спутник V» или «Спутник Лайт» защитит от штамма «омикрон» 3

Также вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов уверенно заявил о том, что «Спутник V» работает и против «омикрона». Опасения, что препараты от коронавируса будут неэффективны против нового штамма «омикрон», возникли из-за мутаций, обнаруженных в спайк-белке ковида. Это белок-шип, с помощью которого вирус проникает через мембрану клетки человека и начинает размножаться. На спайк-белок нацелены все существующие вакцины. В «омикроне» обнаружены 32 мутации в спайк-белке.

«Да, в S-белке довольно много мутаций, их 32. Но даже для S-белка соотношение идёт 32 мутации на 1 273 аминокислоты. Поэтому я думаю, что эффективность вакцины будет не менее 80 процентов. Я бы рекомендовал вакцинироваться», – уточнил вирусолог Нетёсов в интервью Радио Sputnik.

Фото Ревакцинация 2022: какая вакцина «Спутник V» или «Спутник Лайт» защитит от штамма «омикрон» 4

Предположение о том, что «омикрон» станет естественной вакциной высказывают некоторые специалисты в связи с лёгкой формой заболевания COVID-19 у пациентов, заражённых «омикроном».

Ранее, Сиб.фм писал о ковид-сертификатах вместо QR-кода с 1 февраля 2022 года: в правительстве разъяснили порядок оформления. «Омикрон» уже среди нас: симптомы, пути заражения и вакцинация – что известно о новом штамме COVID-19. Также иммунолог заявил о способности «омикрон»-штамма заражать до 100 человек одновременно.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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