Россияне получат по 6 100 рублей от соцзащиты 18 января 2022 года

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Деньги начали поступать на счета россиян уже в понедельник, 17 января.

Некоторые категории россиян получат выплаты от соцзащиты 18 января. Кому придут 6 100 рублей, сообщили СМИ.

Пособия россиянам придут уже в увеличенном размере. Обычно такие средства получателям пособий начисляют в течение первых двух недель каждого месяца, однако в этот раз из-за новогодних праздников деньги придут во второй половине января. Часть россиян уже получили выплаты сегодня, остальным деньги придут во вторник, 18 января.

Речь идет о пособиях семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. На выплаты имеют право рассчитывать родители, чей доход не дотягивает до уровня регионального прожиточного минимума. Сумма ежемесячного пособия составляет 50 % от детского регионального прожиточного минимума, сообщает Primpress. В Новосибирской области уровень детского прожиточного минимума в 2022 году – 12 274 рубля. Следовательно, новосибирцы получат примерно по 6 100 рублей от соцзащиты.