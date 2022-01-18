Сибирский «Ростелеком» подвёл итоги первого этапа проекта устранения цифрового неравенства

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

Следуя федеральному проекту «Устранения цифрового неравенства» (УЦН) в регионах Сибири, Республике Бурятия и Забайкальском крае, «Ростелеком» завершил его первый этап. Открытые точки Wi-Fi появились в 1 954 населённых пунктах – с этой целью было проложено 27 752 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Согласно госконтракту «Ростелеком» прошёл первую фазу проекта УЦН с 2014 года для обеспечения интернетом сёл и деревень с населением от 250 до 500 человек. Точки доступа обеспечивают интернет-покрытие радиусом до 100 метров и выход в Сеть на скорости до 10 Мбит/с.

Как отмечает вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком» Николай Зенин, проект устранения цифрового неравенства ускорил развитие оптической инфраструктуры в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах Сибири. Возведённые объекты помогали осуществить и другие государственные проекты, например, национальную программу «Цифровая экономика» – по ней за последние три года доступ в интернет получили 2 494 социально значимых объекта Сибири (школы, фельдшерско-акушерские пункты, подразделения МЧС). Оптика также способствует продвижению региональных программ по обеспечению интернетом населённых пунктов, не вошедших в проект, которые попали в зону действия построенных линий связи.

Наибольшее количество точек доступа построено в Красноярском крае – в 290 населённых пунктах, для чего было проложено 3 635 км оптоволокна. В Новосибирской области Wi-Fi появился в 279 сёлах и деревнях, к которым провели 4 309 км ВОЛС. На третьем месте Омская область: здесь потребовалось проложить 4 523 км волоконно-оптических линий, для того чтобы инфраструктура связи обновилась в 260 населённых пунктах.

С 2021 года в России приступили к реализации второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Таким образом, мобильная голосовая связь четвёртого поколения (4G/LTE) и беспроводной интернет станут доступны в 24 000 населённых пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек. По результатам года базовые станции установлены в 209 сёлах и деревнях Сибири.