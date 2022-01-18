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Сибирский «Ростелеком» подвёл итоги первого этапа проекта устранения цифрового неравенства

Фото Сибирский «Ростелеком» подвёл итоги первого этапа проекта устранения цифрового неравенства
Фото Сибирский «Ростелеком» подвёл итоги первого этапа проекта устранения цифрового неравенства

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

Следуя федеральному проекту «Устранения цифрового неравенства» (УЦН) в регионах Сибири, Республике Бурятия и Забайкальском крае, «Ростелеком» завершил его первый этап. Открытые точки Wi-Fi появились в 1 954 населённых пунктах – с этой целью было проложено 27 752 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Согласно госконтракту «Ростелеком» прошёл первую фазу проекта УЦН с 2014 года для обеспечения интернетом сёл и деревень с населением от 250 до 500 человек. Точки доступа обеспечивают интернет-покрытие радиусом до 100 метров и выход в Сеть на скорости до 10 Мбит/с.

Как отмечает вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком» Николай Зенин, проект устранения цифрового неравенства ускорил развитие оптической инфраструктуры в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах Сибири. Возведённые объекты помогали осуществить и другие государственные проекты, например, национальную программу «Цифровая экономика» – по ней за последние три года доступ в интернет получили 2 494 социально значимых объекта Сибири (школы, фельдшерско-акушерские пункты, подразделения МЧС). Оптика также способствует продвижению региональных программ по обеспечению интернетом населённых пунктов, не вошедших в проект, которые попали в зону действия построенных линий связи.

Фото Сибирский «Ростелеком» подвёл итоги первого этапа проекта устранения цифрового неравенства 2

Наибольшее количество точек доступа построено в Красноярском крае – в 290 населённых пунктах, для чего было проложено 3 635 км оптоволокна. В Новосибирской области Wi-Fi появился в 279 сёлах и деревнях, к которым провели 4 309 км ВОЛС. На третьем месте Омская область: здесь потребовалось проложить 4 523 км волоконно-оптических линий, для того чтобы инфраструктура связи обновилась в 260 населённых пунктах.

С 2021 года в России приступили к реализации второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Таким образом, мобильная голосовая связь четвёртого поколения (4G/LTE) и беспроводной интернет станут доступны в 24 000 населённых пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек. По результатам года базовые станции установлены в 209 сёлах и деревнях Сибири.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

интернет
Ростелеком
Wi-Fi
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