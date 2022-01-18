Сибирское безразличие: как жительница Новосибирска вместо полиции расследует убийство отца

Фото Сиб.фм; предоставлено Анной Глотовой

В Ленинском районе Новосибирска неизвестные до смерти забили пенсионера – почему дочь погибшего сама ищет убийц.

3 января возле магазина «Богатырь» в Ленинском районе Новосибирска был найден труп 61-летнего пенсионера Виктора Сигаева с явными следами насильственной смерти. Когда младшая дочь погибшего поняла, что полиция не торопится расследовать гибель отца, она начала самостоятельно искать очевидцев и просматривать камеры с ближайших домов и магазинов – женщина считает, что ей удалось выйти на след одного из возможных преступников. Но теперь она боится продолжать свои поиски. Подробности – в репортаже Сиб.фм.

Родные отмечают, что погибший был спокойным и неконфликтным человеком

Сейчас каждый день Анны Глотовой похож на предыдущий – женщина отрабатывает ночную смену в магазине, а утром едет к магазину «Богатырь» на улице Спортивной, где было обнаружено тело её отца. Там она разговаривает с сотрудниками магазина (которые удивляются, почему к ним до сих пор не приходили полицейские) и смотрит видео с камер, к которым ей удалось получить доступ.

«Я не могу теперь спокойно жить, мне просто не даёт покоя вся эта несправедливость, – объясняет она. – Брат и сестра поддерживают, мама очень волнуется за меня. Она считает, что не просто так полиция ничего не делает».

Анна не может вернуться к прежней жизни, пока убийцы её отца ходят на свободе

Последний Новый год

Последний раз Анна видела отца 1 января – он заехал поздравить её с праздниками. Теперь она жалеет, что в тот день торопилась уехать. Она винит себя в том, что не осталась, не сказала отцу, как сильно любит его и что уже готова простить за всё.

Двенадцать лет назад Виктор развёлся с женой. Так вышло, что старшая дочь осталась жить с отцом, младшая – с матерью, а брату удавалась спокойно лавировать между родственниками.

«У нас были натянутые отношения, он пытался помириться, – объясняет Анна, торопливо убирая слёзы с глаз. – Общение было, но я больше к матери тянулась. Он звонил постоянно, спрашивал, как дела, подарочки постоянно дарил. Прямо сказать "Дочь, прости" он не мог. Скорее намёками, хоть и понимал, из-за чего. Но я просто не думала, что мы отца так рано можем потерять».

Последнее фото Виктора Сигаева, сделанное в ночь на 1 января

Вечером 1 января Виктор был в гостях у двоюродной сестры. Мужчине позвонил некий приятель Николай (сейчас семья предполагает, что мужчина живёт по адресу Титова, 37), и Сигаев засобирался в гости. Родных мужчина уверил, что день «погостит у Коляна», а 2 января вернётся домой, потому что 3-го ему нужно было выходить на работу – пенсионер подрабатывал охранником.

2 января старшая дочь начала звонить Виктору, но телефон был недоступен. В 10 утра 3 января семье позвонили из полиции и объяснили, что Виктор Сигаев найден мёртвым.

Тело Сигаева было обнаружено за магазином «Богатырь» – на фотографии на этом месте стоит автомобиль

«Тело всё в синяках, руки разбитые, косточки разбитые, – описывает Анна состояние, в котором было тело её отца после смерти. – Его избивали. Уши и нос сломаны, видно, что человека били. Там лицо неузнаваемое, на самом деле».

Район, где было обнаружено тело Сигаева, выглядит будто с картинки мрачного хоррора

«Мой сын до сих пор не понимает, что произошло, потому что мы его не подпускали к гробу, – рассказывает Анна. – Сказали, что дед умер. Но ребёнок, ему всего восемь лет, он самый младший внук, не понимает ещё в силу возраста. Я ему рассказываю, что сейчас ухожу искать убийц деда, пытаюсь объяснять, чем я занята – мне хочется с ним быть честной и хочется, чтобы он понимал, что на самом деле произошло с его дедом».

Анна не скрывает от сына, чем занимается в свободное время

Записи с камер

5 января похоронили Виктора. В тот же день семья поняла, что полиция не торопится искать убийц Сигаева.

«У меня вообще был с оперативником странный разговор – он сказал, что в округе вообще нет камер, – удивляется Анна. – Я просто не могла в это поверить, ну как так, двадцать первый век. И поехала на место убийства. Так и начались мои розыски».

Анна показывает журналисту места, где установлены камеры

Мы идём от Титова, 37, где Виктор, предположительно, ночевал у своего друга, до заднего двора магазина «Богатырь» на Титова, 43/1, где было найдено тело Сигаева. По пути Анна показывает порядка десяти камер, расположенных как на жилых домах, так и на магазинах. К некоторым из них Анне удалось получить доступ самостоятельно, в некоторых данные за утро 3 января оказались стёртыми. Девушка предполагает, что её отца убили около 6 утра – именно это время она и старается более детально рассмотреть на всех камерах в округе.

Сейчас в свободное время Анна изучает записи с камер наблюдения в округе

«Кто-то относится с пониманием, а кто-то, я прямо по глазам вижу, что знает что-то, но безразлично отказывается помогать, – продолжает Анна. – Тут рядом с "Добрыней" есть круглосуточные игровые автоматы. Я пыталась поговорить с парнем оттуда, он сказал, что у них нет камер внутри. Хотя сам стоит прямо возле камеры, да и было видно, что старается меня выпроводить... Конечно, он знал, кого я ищу, он видел в новостях. А по молодости отец мог поиграть в автоматы, бывало, что выигрывал... Сами понимаете. Кто-то из посетителей мог отца выследить, просто из-за этого дурацкого выигрыша. Но посмотреть, был отец в ту ночь там, мне просто не дали».

Анна призналась, что во время расследования часто сталкивалась с людским равнодушием

«Я думаю, что даже если кто-то и видел конкретно эту ситуацию, то все сейчас переживают только за себя, – продолжает девушка. – И помогать кому-либо не хотят. Всем всё равно, каждый боится только за себя».

Таинственный свидетель

Когда девушка стала распространять информацию о произошедшем в СМИ, на неё вышел очень странный мужчина – он согласился рассказать всё, что видел, только с условием, что Анна не будет передавать его контакты оперативникам.

Мужчина рассказал Анне, что около 6 часов утра он видел, как её отец выходит со стороны дома по улице Титова, 37. В это же время от дома по улице Тихвинская, 1 навстречу вышла компания из трёх парней и девушки, по виду все они были пьяны. Двое молодых людей отделились и пошли в сторону дворов, тогда как парень и девушка пошли навстречу Виктору.

По словам очевидца, компания пьяных людей шла от ворот дома по улице Тихвинской

«Получилось, что отец и этот парень с девушкой вместе зашли в закуток за "Добрыней", а через несколько минут девушка выбежала оттуда с громким криком, – продолжает Анна. – Но мне кажется, что этот очевидец видел больше, чем рассказал мне. Потому что он настаивал, что эти ребята живут в доме на Тихвинской. И ещё была такая фраза: "Я быстро уехал, чтобы меня не просили увезти их". А разве незнакомый человек будет просить увезти?»

Виктора Сигаева нашли в закутке возле магазина «Добрыня», в нескольких метрах от дома его приятеля

«Оперативнику я не передавала эту информацию – зачем? – недоумевает Анна. – Я уже не вижу смысла, потому что до этого я скидывала ему информацию, а он просто не отвечал мне. Кажется, это всё бесполезно».

Странный жилец дома на Тихвинской

Одна из жительниц дома на Тихвинской, 1 сама связалась с Анной, чтобы передать ей записи с камер наблюдения дома. И теперь Анне кажется, что на этих записях она нашла мужчину, который может быть причастен к смерти её отца.

На камерах видно, как в 9:50 к подъезду дома подходит человек, при увеличении можно заметить, что у него разбита правая рука и порван рукав куртки.

Анна считает, что ей удалось выйти на след мужчины, причастного к убийству её отца

«Мне свидетель тоже говорил, что та компания – они точно жильцы этого дома, потому что только у жильцов есть ключи от ворот, – объясняет Анна. – А потом я на камерах увидела жильца дома с разбитой рукой. У меня есть подозрение, что этот человек причастен, таких совпадений в принципе быть не может».

Анна понимает, что с фотографией этого мужчины ей без труда удастся найти его, но она боится действовать дальше, потому что не понимает, что может быть на уме у этого человека.

«По сути, сейчас моё расследование зашло в тупик, и я просто не знаю, что мне делать дальше», – признаётся женщина.

Что могло произойти 3 января

Анна считает, что в тот день её отец шёл на работу от своего друга. На улице у мужчины мог завязаться конфликт с пьяной компанией – например, Виктор сам мог попросить у них сигарету.

«Он первым не полезет никогда, уже здоровье не то, – подчёркивает Анна. – У меня вот версия складывается, что произошёл какой-то конфликт. Возможно, его и не хотели убивать. Просто силы не подрассчитали».

Анна не понимает, почему бездействует полиция

Женщина подчёркивает, что, несмотря на опасность, она будет продолжать поиски – Анна уверена, что покоя ей не будет, пока она не найдёт виновных в убийстве отца.

«Для меня это запутанно и странно, что так всё происходит, что полиция ничего не предпринимает, – недоумевает женщина. – У кого ни спрашивала, сотрудники полиции никуда не приходили, никого не опрашивали».

Ещё 7 января в СК России по Новосибирской области объявили о доследственной проверке по факту обнаружения тела пенсионера. Получить информацию о том, на каком этапе сейчас находится следствие, журналисту Сиб.фм не удалось.

«После всей этой истории я к людям по-другому начала относиться, – признаётся Анна. – Мне пожилых людей стало жалко. Я работаю в круглосуточном магазине, и к нам часто заходят люди без определённого места жительства, мы в основном их выгоняем. Не положено у нас находиться. А сейчас я на них проще смотреть начала. Поняла, что это чьи-то родители. На днях был момент, когда бабушка попросила погреться. Не знаю, что у неё произошло в жизни, но она всю ночь у меня простояла. Старики беззащитны, а в мире много жестокости и равнодушия. Я и раньше это знала, но не думала, что наша семья может с таким столкнуться».

Если у вас есть какая-то информация о том, что произошло перед магазином «Богатырь» утром 3 января, свяжитесь с редакцией по тел. 8 (953) 775-22-29. Мы обязательно передадим вашу информацию Анне.