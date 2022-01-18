Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Свыше 5600 маломобильных пассажиров воспользовались услугой сопровождения на вокзале Новосибирск-Главный в 2021 году

Фото Свыше 5600 маломобильных пассажиров воспользовались услугой сопровождения на вокзале Новосибирск-Главный в 2021 году
Фото Свыше 5600 маломобильных пассажиров воспользовались услугой сопровождения на вокзале Новосибирск-Главный в 2021 году

Фото Сиб.фм

На вокзале Новосибирск-Главный в 2021 году железнодорожники оказали помощь более 5,6 тыс. маломобильным пассажирам. Это почти на 13,5% больше, чем в 2020 году. В декабре такой помощью воспользовались 400 человек.

Для беспрепятственного перемещения маломобильных пассажиров в здании вокзала установлены четыре лифта и тактильные элементы. Напомним, что пассажирам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется целый перечень бесплатных услуг:

  • сопровождение ко всем функциональным зонам вокзального комплекса: привокзальные территории, перроны и платформы, а также здание вокзала, включая кассовые залы, залы ожидания, туалеты, камеры хранения, медпункты и другое;
  • резервирование парковки для транспортного средства, которое доставляет пассажира;
  • оказание помощи при получении предоставляемых на вокзале услуг (оформление проездных документов, пользование камерой хранения, приобретение товаров и т.д.);
  • предоставление на вокзале места для временного пребывания маломобильного пассажира на период ожидания транспортного средства;
  • оказание услуг по перемещению багажа;
  • оказание помощи при посадке – высадке в поезда дальнего следования.

Чтобы воспользоваться помощью или зарезервировать специализированное место в поезде дальнего следования, необходимо оформить заявку. Для этого пассажиру с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения или его представителю необходимо обратиться к оператору Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» по бесплатному федеральному номеру 8 (800) 775-00-00 доб.1. Телефонная линия работает круглосуточно, без выходных дней.

Услуги сопровождения маломобильным группам населения оказываются с учетом всех рекомендаций по соблюдению мер профилактики в действующей эпидемиологической ситуации.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

вокзал "Новосибирск-Главный"
РЖД
инвалидность
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18980
Бердчанин может оказаться в СИЗО из-за похищенной туалетной воды
12282
Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
11166
Новосибирец из ревности поджёг дом с бывшей женой и попал под уголовное дело
10828
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
10155
Россияне получат по 16 000 рублей от соцзащиты 14 января 2022 года
9955
Россияне получат по 6 600 рублей от соцзащиты 17 января 2022 года
6554
В Новосибирск 22 января придёт похолодание до -22 градусов