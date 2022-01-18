Свыше 5600 маломобильных пассажиров воспользовались услугой сопровождения на вокзале Новосибирск-Главный в 2021 году

Фото Сиб.фм
На вокзале Новосибирск-Главный в 2021 году железнодорожники оказали помощь более 5,6 тыс. маломобильным пассажирам. Это почти на 13,5% больше, чем в 2020 году. В декабре такой помощью воспользовались 400 человек.
Для беспрепятственного перемещения маломобильных пассажиров в здании вокзала установлены четыре лифта и тактильные элементы. Напомним, что пассажирам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется целый перечень бесплатных услуг:
Чтобы воспользоваться помощью или зарезервировать специализированное место в поезде дальнего следования, необходимо оформить заявку. Для этого пассажиру с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения или его представителю необходимо обратиться к оператору Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» по бесплатному федеральному номеру 8 (800) 775-00-00 доб.1. Телефонная линия работает круглосуточно, без выходных дней.
Услуги сопровождения маломобильным группам населения оказываются с учетом всех рекомендаций по соблюдению мер профилактики в действующей эпидемиологической ситуации.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают