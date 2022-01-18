Сын Градского прокомментировал ограбление вдовы отца

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Сын Градского заявил, что его волнует судьба только творческого наследия отца.
Простите, я ничего не допускаю. Я сам услышал об этом из новостей. И точно также как и вы, являюсь зрителем в этом во всём. Как компетентные органы разберутся — такой ответ я приму, а мнение у меня отсутствует. Я больше рад, что дети здоровы, все здоровы, слава богу, есть жизнь у человека, остальное меня не интересует. Меня интересует только наследие моего отца — музыка, и чтобы её слушали люди, —
подытожил Даниил Градский.
16 января в доме Градского произошло ограбление, ущерб от которого составил около 100 миллионов рублей — такую сумму вынесли из особняка, в котором проживала вдова певца Коташенко, грабители.
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