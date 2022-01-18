Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Сын Градского прокомментировал ограбление вдовы отца

Фото Сын Градского прокомментировал ограбление вдовы отца
Фото Сын Градского прокомментировал ограбление вдовы отца

Фото с сайта pixabay.com

Сын Градского заявил, что его волнует судьба только творческого наследия отца.

В разговоре с NEWS.ru Даниил Градский, сын музыканта Александра Градского, рассказал, что он думает о 100 миллионах, украденных у вдовы певца Марины Коташенко. Он сразу подчеркнул: личного мнения о вероятности инсценировки ограбления у него нет. Он переживает только за творческое наследие отца — его музыку.

Простите, я ничего не допускаю. Я сам услышал об этом из новостей. И точно также как и вы, являюсь зрителем в этом во всём. Как компетентные органы разберутся — такой ответ я приму, а мнение у меня отсутствует. Я больше рад, что дети здоровы, все здоровы, слава богу, есть жизнь у человека, остальное меня не интересует. Меня интересует только наследие моего отца — музыка, и чтобы её слушали люди, —

подытожил Даниил Градский.

16 января в доме Градского произошло ограбление, ущерб от которого составил около 100 миллионов рублей — такую сумму вынесли из особняка, в котором проживала вдова певца Коташенко, грабители.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

деньги
ограбление
Похищение
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19038
Бердчанин может оказаться в СИЗО из-за похищенной туалетной воды
12345
Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
11218
Новосибирец из ревности поджёг дом с бывшей женой и попал под уголовное дело
10884
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
10209
Россияне получат по 16 000 рублей от соцзащиты 14 января 2022 года
10040
Россияне получат по 6 600 рублей от соцзащиты 17 января 2022 года
6574
В Новосибирск 22 января придёт похолодание до -22 градусов