В Новосибирске 15-летнему подростку раздробило руку в пекарне в Ленинском районе

Прокуратура Новосибирской области

Прокуратура организовала проверку пекарни в Новосибирске, где 15-летнему подростку раздробило руку.

В Ленинском районе Новосибирска несовершеннолетний получил серьезные травмы, поскользнувшись в пекарне и попав в работающую машину для раскатки теста. Региональная прокуратура организовала проверку предприятия, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 16 января. Несовершеннолетний новосибирец зашел в пекарню на улице Станционной, 30а, чтобы помочь брату в работе. Во время работы подросток поскользнулся и попал рукой в работающую машину для формирования и раскатки теста. В результате подросток получил серьезные травмы. 15-летнему мальчику раздробило левую руку. Подростка срочно госпитализировали в больницу.

Региональная прокуратура организовала проверку предприятия ООО «Мэри-Лайн». Сами представители пекарни на вопросы журналистов о происшествии отвечать отказываются.