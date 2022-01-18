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В Новосибирске 15-летний мальчик получил травму спины после ДТП

Фото В Новосибирске 15-летний мальчик получил травму спины после ДТП
Фото В Новосибирске 15-летний мальчик получил травму спины после ДТП

Фото ГИБДД по Новосибирску

18 января в Новосибирске 26-летняя женщина на Toyota Vitz на пешеходном переходе сбила 15-летнего мальчика.

Утром 18 января в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. 15-летний мальчик переходил дорогу в зоне пешеходного перехода, когда его сбила женщина-водитель на Toyota Vitz. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Авария произошла в 07:55 на улице Дунайской. Водитель автомобиля Toyota Vitz направлялась в сторону улицы Автогенной. Рядом с домом № 110 на Дунайской женщина наехала на 15-летнего ребёнка.

В результате аварии мальчика доставили в детскую больницу с травмами. Предварительно сообщается, что он получил сотрясение мозга и травму спины.

На данный момент на месте работает экипаж ГИБДД, сотрудники инспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Отметим, что недавно на трассе в Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием пожилой женщины. Пенсионерку на скорости сбил водитель Subaru Forester, от полученных травм она скончалась на месте. В соцсетях также опубликовали момент аварии.

Напомним, что накануне в Новосибирске начался судебный процесс над экс-топ-менеджером физматшколы при НГУ после смертельной аварии с 5-летним мальчиком.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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