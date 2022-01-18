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В Новосибирске 15-летний подросток попал в машину для раскатки теста

Фото В Новосибирске 15-летний подросток попал в машину для раскатки теста
Фото В Новосибирске 15-летний подросток попал в машину для раскатки теста

Фото pixabay.com

15-летний подросток в Новосибирске получил травмы на производстве хлебобулочных изделий, когда его рука попала в работающую машину для раскатки теста, сообщили в пресс-службе СК.

В минувшее воскресенье, 16 января, на производстве хлебобулочных изделий в Ленинском районе Новосибирска произошёл инцидент, в результате которого пострадал подросток. Несовершеннолетний поскользнулся и его рука попала в работающую машину для формирования и раскатки теста.

После случившегося пострадавшего доставили в медучреждение. Следственный отдел по Ленинскому району начал по факту травмирования проверку.

«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Напомним, ранее в Новосибирске инженера увезли на скорой из производственного цеха. Мужчина упал со стремянки на металлическое оборудование.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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Теги

СК
Новосибирск
проверка
производство
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