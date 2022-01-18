В Новосибирске 15-летний подросток попал в машину для раскатки теста

Фото pixabay.com
15-летний подросток в Новосибирске получил травмы на производстве хлебобулочных изделий, когда его рука попала в работающую машину для раскатки теста, сообщили в пресс-службе СК.
В минувшее воскресенье, 16 января, на производстве хлебобулочных изделий в Ленинском районе Новосибирска произошёл инцидент, в результате которого пострадал подросток. Несовершеннолетний поскользнулся и его рука попала в работающую машину для формирования и раскатки теста.
После случившегося пострадавшего доставили в медучреждение. Следственный отдел по Ленинскому району начал по факту травмирования проверку.
«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Напомним, ранее в Новосибирске инженера увезли на скорой из производственного цеха. Мужчина упал со стремянки на металлическое оборудование.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают