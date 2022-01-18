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В Новосибирске лыжница врезалась в дерево при съезде с горы

Фото В Новосибирске лыжница врезалась в дерево при съезде с горы
Фото В Новосибирске лыжница врезалась в дерево при съезде с горы

Фото из группы «Спасатели МАСС 16+» в соцсети «ВКонтакте»

22-летняя лыжница получила травму при катании на горнолыжной базе в Новосибирске.

17 января 22-летняя девушка получила травму в горнолыжном клубе «Иня» в Октябрьском районе Новосибирска. Лыжница при съезде с горы врезалась в дерево и оказалась в труднодоступном месте – ей потребовалась помощь, чтобы спуститься. Об этом сообщили в службе МАСС.

Как сообщили в спасательной службе, девушка на горнолыжной базе не справилась с управлением и съехала с горы в деревья. В результате молодая лыжница получила травму головы. Об инциденте сообщили на телефон оперативного дежурного МАСС в 13:15.

«Прибыв на место, спасатели выяснили, что девушке на помощь пришли её муж и работник горнолыжного клуба, который на снегоходе помог девушке выбраться из труднодоступного места, кустов и снега», – рассказали в службе.

Девушке также потребовалась помощь, чтобы добраться до автомобиля скорой. Спасатели около 50 метров сопровождали её до машины. Здесь лыжницу осмотрели врачи и зафиксировали травму головы.

Напомним, ранее в Новосибирске 46-летняя женщина получила травмы во время катаний на «ватрушке». В процессе она врезалась в дерево на большой скорости, пострадала спина. Женщина в результате сломала четыре ребра, две лопатки и 5-й грудной позвонок. Её отправили на лечение в многопрофильный стационар.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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