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В Новосибирске нашли труп 23-летнего парня в запертой квартире

Фото В Новосибирске нашли труп 23-летнего парня в запертой квартире
Фото В Новосибирске нашли труп 23-летнего парня в запертой квартире

Фото из группы «Спасатели МАСС 16+» в соцсети «ВКонтакте»

Вечером 17 января спасатели обнаружили тело 23-летнего парня в запертой квартире в Ленинском районе Новосибирска.

В Новосибирске обнаружили тело 23-летнего парня в квартире в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

Известно, что сначала спасателей вызвали обеспокоенные родственники молодого человека. Вызов на телефон дежурного поступил поздним вечером 17 января. Парень долгое время не отвечал на звонки, а также не открывал дверь в квартиру.

На место прибыли спасатели, дверь в квартиру молодого парня была заблокирована. Сотрудники МАСС смогли войти внутрь, там обнаружили тело 23-летнего парня без признаков жизни. Его передали сотрудникам полиции, а Следственный комитет позже пообещал прокомментировать произошедшее.

Напомним, в Новосибирске за несколько часов до Нового года обнаружили два трупа в квартире. Инцидент также произошёл в Ленинском районе. Известно, что тела умерших мужчин пролежали в закрытой квартире несколько суток, прежде чем их обнаружили.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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