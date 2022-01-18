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В Новосибирске неизвестный напал на повара школы №13

Фото В Новосибирске неизвестный напал на повара школы №13
Фото В Новосибирске неизвестный напал на повара школы №13

Pixabay.com

В Новосибирске неизвестный совершил разбойное нападение на повара школы №13.

Неизвестный мужчина с оружием напал на повара школы №13 в Новосибирске. Он хотел ограбить женщину, рассказали в региональном главке МВД.

В Заельцевском районе Новосибирска неизвестный мужчина напал на женщину, угрожая ей оружием. Инцидент произошел 18 января на улице Кропоткина. По словам очевидцев происшествия, пострадавшая работает поваров в школе №13, передает АиФ-Новосибирск. Женщине удалось отделаться испугом – от нападавшего ее отбили прохожие.

Случившееся прокомментировали в УМВД России по Новосибирской области. По словам правоохранителей, напавший на женщину неизвестный хотел отобрать у нее сумку. В полиции возбудили уголовное дело и устанавливают личность неизвестного. Ему грозит четыре года лишения свободы.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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