В Новосибирске открылась кофейня для сёрферов Surf Coffee

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В Новосибирске открылась первая кофейня московской сети Surf Coffee.

В Новосибирск пришла московская сеть кофеен Surf Coffee. Новое заведение владельцы открыли в небольшом помещении в Центральном районе. В нём не поместились доски для сёрфинга, однако в городе стало больше на одно заведение с душевной атмосферой.

Новая кофейня открылась в Новосибирске ещё 28 декабря. Цены на кофе идут от 129 до 369 рублей. В ней есть отдельное меню с фирменным кофе: латте с малиной, пуэрто-риканский раф, кофе с имбирём и не только.

Сеть Surf Coffee основали в Обнинске Калужской области, однако сегодня это полностью московская сеть. Больше всего брендов открыто именно в столице, затем идёт Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург и одна есть даже в Барнауле. Кофейни открыты в 30 городах России.

На официальном сайте Surf Coffee Новосибирск пока не внесён в перечень городов. Однако кофейня уже высвечивается на картах, она находится по адресу Советская, 12 в центре города, прямо рядом с Первомайским сквером. Режим работы: каждый день с 8:00 до 22:00.

Напомним, ранее в Новосибирске появилась новая сеть магазинов низких цен HIT Super Price – конкурент известной сети Fix Price. В основном в них продают бытовую химию, средства личной гигиены, посуду и так далее, продовольственных продуктов гораздо меньше.