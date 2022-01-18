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В Новосибирске продавцы шин и дисков обманули 352 человека на 6 миллионов рублей

Фото В Новосибирске продавцы шин и дисков обманули 352 человека на 6 миллионов рублей
Фото В Новосибирске продавцы шин и дисков обманули 352 человека на 6 миллионов рублей

Pixabay.com

Новосибирский суд рассматривает уголовное дело в отношении трех мужчин, которые обманули почти 400 человек через интернет-магазин и «отмыли» 6 миллионов рублей.

В Новосибирске трое мужчин организовали прибыльный, но несуществующий бизнес: они получали деньги за шины и диски, которых нет, через интернет-магазин. Всего мошенникам удалось обмануть 352 человека на 6 миллионов рублей, сообщает Октябрьский районный суд Новосибирска.

Уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении трех новосибирцев рассматривает Октябрьский районный суд Новосибирска. В суде сообщили, что мужчины организовали мошеннический бизнес в январе 2020 года. Они создали интерне-магазин, через который якобы продавали автомобильные шины и диски. На самом деле у мужчин не было ни товара, ни намерении выполнять взятые на себя обязательства перед покупателями. Таким образом им удалось «заработать» порядка 6 миллионов рублей, обманув 352 человека.

После получения денежных средств, обвиняемые легализовали или, проще говоря, отмыли 6 миллионов рублей. Им предъявлены обвинения по статьям 159 УК РФ «Мошенничество» и 174 УК РФ «Легализация денежных средств».

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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