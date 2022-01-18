В Новосибирске продают квартиру с видом на НГУ почти за 50 млн рублей

Фото N1.ru

В новосибирском Академгородке продают элитную квартиру с четырьмя санузлами.

В Новосибирске выставили на продажу элитную пятикомнатную квартиру с видом на НГУ в Академгородке. За жильё почти в 200 квадратных метров просят 48,8 млн рублей. Объявление опубликовали на сайте продажи недвижимости N1.ru.

В описании продавец указал, что в квартире есть три жилые комнаты, помимо гостиной. Имеются просторные коридоры со встроенными шкафами и целых четыре санузла: основной, по одному в двух детских комнатах и дополнительная душевая кабина с сауной. Продавец может оставить мебель, однако за отдельную плату.

Квартиру построили в 2003 году в центре Верхней зоны Академгородка прямо в сосновом бору. За жильём закреплены два парковочных места. Также здесь имеется видеонаблюдение и работает консьерж. Рядом с домом находятся НГУ, гимназии, детские сады и магазины – обширная инфраструктура, которая продолжает развиваться.

Продавец отдельно отметил, что квартиру пытаются продать не первый год – в 2020 году за неё просили 60,5 млн рублей. Тогда это была самая дорогая и большая квартира в этом доме.

Напомним, ранее в Новосибирске также выставили на продажу роскошную квартиру с видом на НОВАТ, стоит элитное жильё в центре города 20 млн рублей.