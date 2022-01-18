В Новосибирске пропал 10-летний мальчик

Vk.com / lizaalert_novosib

В Новосибирске пропал 10-летний ребенок. Его ищут волонтеры и полиция.

В Новосибирске пропал 10-летний Роман Шмаков. Мальчик живет в Советском районе города и учится в 4-м классе. Ребенка разыскивают волонтеры отряда «Лиза Алерт» и полиция.

Мальчик не появлялся дома со вчерашнего дня. В понедельник, 17 января, ребенок ушел в неизвестном направлении. На момент пропажи был одет в черную шапку, серую камуфляжную куртку, серые болоневые штаны и черные ботинки. С собой у мальчика были ключи от дома и кнопочный телефон Нокиа. Он полного телосложения, ростом 155 см, с карими глазами и темно-русыми волосами.

Ребенка разыскивают в Советском и в остальных районах города. Поисками мальчика занимаются волонтеры отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции. Всех, кто что-то знает о Романе, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52.