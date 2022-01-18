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В Новосибирске средняя предлагаемая зарплата выросла до 47,6 тысячи рублей

Фото В Новосибирске средняя предлагаемая зарплата выросла до 47,6 тысячи рублей
Фото В Новосибирске средняя предлагаемая зарплата выросла до 47,6 тысячи рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

За 2021 год в Новосибирске предлагаемая зарплата на некоторые должности увеличилась на 20-25 %.

Аналитики выявили самые высокие зарплаты в Новосибирске, а также в каких сферах предлагаемая зарплата выросла заметнее всего. О результатах работы аналитиков говорится в исследовании сайта hh.ru.

Так, в декабре 2021 года средняя предлагаемая зарплата для работников в Новосибирской области – 47,6 тысячи рублей. Больше всего готовы платить соискателям из сферы высшего менеджмента – 64,7 тысячи рублей, после них идут специалисты по добыче сырья – 61,1 тысячи рублей, а на третьем месте – кадры из автобизнеса с 57 тысячами рублей.

Выше среднего зарабатывают строители, IT-специалисты, сотрудники из сферы «искусство, развлечения, массмедиа», кадры из сферы безопасности, водители, рабочий персонал, производственники, а также специалисты по инсталляции, сервису и закупкам.

Самые низкие зарплаты отмечены среди госслужащих – 37,9 тысячи рублей и сотрудников сферы образования – 42,1 тысячи рублей.

Также аналитики выявили, в каких сферах заметно выросла зарплата за минувший 2021 год. Так, лидером стала сфера «инсталляции и сервис» – увеличение на 24 %, до 54,7 тысячи рублей. Ощутимо больше стал получать административный персонал – на 20 %, то есть 45,6 тысячи рублей. И наконец специалисты по маркетингу, рекламе и PR могут зарабатывать на 17 % больше – 50 тысяч рублей.

В некоторых сферах предлагаемая заработная плата, напротив, сократилась. Например, домашний персонал стал получать на 10 % меньше – 42,9 тысячи рублей, госслужащие на 13 % меньше – 37,9 тысячи рублей. На 18 % понизили зарплату работникам сферы образования – до 42 тысяч рублей.

Напомним, ранее аналитики также назвали топ-5 вакансий с зарплатой до 150 тысяч рублей в Новосибирске.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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