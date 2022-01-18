В Новосибирске тариф на ЖКХ вырос на 25 %

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В Новосибирске на 25 % выросла стоимость капремонта. Это предельная цифра, разрешенная правительством.

В 2022 году в Новосибирске резко выросла стоимость взносов на капремонта. Тарифы выросли до максимально разрешенного правительством значения в 25 %. Об этом сообщили СМИ.

С 2022 года стоимость взносов на капитальный ремонт жилья для жильцов многоквартирных домов в Новосибирске увеличилась на 25 %. Еще в прошлом году Минстрой заявил, что максимальный рост тарифов на капремонт в российских регионах составит 25 %. Следовательно, в Новосибирской области тарифы выросли на максимально разрешенный властями процент.

В текущем году новосибирцы будут платить взносы на капремонт в размере 10 рублей 7 копеек за каждый квадратный метр жилья. Региональные власти объяснили резкое повышение тарифов ростом стоимости стройматериалов. При этом компании получают от власти контракты на сотни миллионов рублей. Например, ООО «С-2» за три года получила контрактов на 420 миллионов рублей, сообщает «Царьград».

В 2022 году в регионе планируется капитально отремонтировать около тысячи домов. В прошлом году было отремонтировано 408 зданий.