В Новосибирской области составлен топ-10 застройщиков по вводу жилья в 2021 году

Фото Максима Николаева

Группа компаний «Расцветай» в 2021 году стала лидером по объёму сдачи жилья в Новосибирской области. Какие ещё застройщики вошли в региональный топ по этому показателю, читайте на Сиб.фм.

В Новосибирской области подсчитали объёмы жилья, введённого в эксплуатацию в 2021 году, и составили на основании полученных данных рейтинг застройщиков.

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев проанализировал его и предложил свой вариант рейтинга. В него вошли дома на территории Краснообска от группы компаний «Жилищная инициатива» и дом от ГК «Энергомонтаж» в Приозёрном жилмассиве.

Как расположились девелоперы в получившемся рейтинге, можно увидеть ниже.

1. ГК «Расцветай» (14 домов, 129 444 кв. м, 2 738 квартир).

2. ООО ХК «ГК «Стрижи» (18 домов, 113 070 кв. м, 1 924 квартиры).

3. ГК «Энергомонтаж» (7 домов, 88 185 кв. м, 1 428 квартир).

4. ГК «Брусника» (6 домов, 77 165 кв. м, 1 256 квартир).

5. ГК «Сибмонтажспецстрой» (4 дома, 64 616 кв. м, 1 099 квартир).

6. ГК «Жилищная инициатива» (5 домов, 62 238 кв. м, 1 073 квартиры).

7. ГК «Первый строительный фонд» (4 дома, 58 497 кв. м, 1 183 квартиры).

8. «Краснообск.Монтажспецстрой» (4 дома, 54 257 кв. м, 1 074 квартиры).

9. ГК «СибирьИнвест» (8 домов, 53 082 кв. м, 1 171 квартира).

10. ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ» (4 дома, 45 914 кв. м, 1 072 квартиры).

«Итоги года подтверждают факт, что рынок идёт за продажами. ГК «Расцветай» была лидером по объёму продаж в течение двух лет. 70 процентов успеха компании обеспечила маркетинговая стратегия», — отметил эксперт.

По мнению Николаева, остальные участники рейтинга в представлении не нуждаются.

«Стрижи» и «Брусника» определяют тренды развития местного строительного рынка, «Энергомонтаж» отличается комплексным подходом к развитию территории.

«Краснообск.Монтажспецстрой» известен как один из самых надёжных отечественных застройщиков, «СМСС» и «СибирьИнвест» работают в одной нише, а их проекты выделяются по всему Новосибирску.

ГК «ПСФ» и «КПД-ГАЗСТРОЙ» достигли результатов комплексным освоением одной локации, а «Жилищная инициатива» смогла продемонстрировать улучшенный вариант экономкласса в формате жилья средней этажности.