В Новосибирской области в ДТП с фурой пострадала женщина с дочкой

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На трассе в Новосибирской области «Ниссан» столкнулся с фурой. В ДТП пострадала женщина с дочерью-подростком.

В Искитимском районе Новосибирской области легковой автомобиль столкнулся с фурой. В результате ДТП пострадали два человека – 37-летняя женщина и ее дочь-подросток. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла на 48-м километре трассы Р-256 в понедельник, 17 января. Неподалеку от села Лебедевка Искитимского района Новосибирской области легковушка столкнулась с фурой. Участниками аварии стал автомобиль «Nissan X-Trail» и грузовой «Renault».

В результате ДТП пострадали две пассажирки легкового автомобиля. 37-летняя женщина получила сотрясение головного мозга и закрытую ЧМТ. По предварительному диагнозу, 13-летняя девочка пострадала меньше: она получила ушиб бедра.