Власти Новосибирска закупят уборочную технику на 50 млн рублей в 2022 году

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20 единиц спецтехники на сумму 50,8 млн рублей планируют закупить в Новосибирске в 2022 году для уборки улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

В 2022 году власти Новосибирска намерены закупить 20 единиц спецтехники для уборки улиц на сумму 50,8 млн рублей. По словам мэра Анатолия Локтя, соответствующий конкурс будет объявлен в феврале.

«В 2021 году для муниципальных дорожно-эксплуатационных учреждений было закуплено 23 единицы техники. Сегодня мы посмотрели, как она работает, убедились в её эффективности», — отметил он.

Один небольшой погрузчик «Четра» заменяет пятерых рабочих и значительно повышает качество уборки тротуаров, подчеркнул мэр и добавил, что оно должно улучшиться на всей территории города, а не только на гостевых маршрутах МЧМ-2023.

В планах приобретение пяти тракторов МТЗ-82, приспособленных для использования различного навесного оборудования, четырёх шнекороторных установок для уборки снега и двух установок для обработки дорог жидкими и твёрдыми реагентами.

Напомним, что в прошлом году на закупку техники было потрачено 103 млн рублей.