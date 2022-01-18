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общество

Врачи-гериатры заявили об опасности для пожилых нырять в прорубь на Крещение

Фото Врачи-гериатры заявили об опасности для пожилых нырять в прорубь на Крещение
Фото Врачи-гериатры заявили об опасности для пожилых нырять в прорубь на Крещение

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

Ныряние в прорубь в пожилом возрасте может привести к ухудшению когнитивных функций, остановке сердца и смерти, предупредили специалисты Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Погружение в прорубь в пожилом возрасте без соответствующей подготовки может привести к остановке сердца и смерти, предупредил заведующий отделением гериатрической реабилитации Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-физиотерапевт, врач ЛФК Александр Мелия.

«При резком погружении в ледяную воду происходит рефлекторное сужение сосудов, что и может стать причиной сердечно-сосудистой катастрофы. К тому же противопоказанием являются многие хронические заболевания, характерные для пожилого возраста, например, болезни головного мозга и сердечно-сосудистой системы, эндокринные заболевания, артериальная гипертензия и другие», — объяснил медик.

Пребывание организма в подобных экстремальных условиях может дать чрезмерную нагрузку на иммунную систему и стать причиной развития ОРВИ, гриппа, пневмонии и прочих инфекционных заболеваний.

Купание в проруби после 60-ти лет допустимо только тогда, когда человек полностью здоров и не первый год практикует моржевание. Однако даже в этом случае нырять в ледяную воду стоит лишь в специально оборудованных местах, будучи под присмотром медиков и спасателей, подытожил Мелия.

Аналогичное мнение высказала замдиректора центра Пирогова по гериатрии, доктор медицинских наук, главный гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

Напомним, что на территории Новосибирской области на Крещение-2022 безопасно окунуться в прорубь можно будет в одной из 33 купелей, в том числе в четырёх в Новосибирске.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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