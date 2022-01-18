ВТБ нарастил выдачи кредитов наличными в 1,5 раза

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По итогам 2021 года клиенты ВТБ оформили 1,6 млн кредитов наличными на сумму 1,3 трлн рублей, что на 54 % превышает показатель предыдущего года. Доля выдач через цифровые каналы за год выросла до 41 %.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, нецелевые кредиты остаются одним из самых востребованных розничных продуктов. По оценке аналитиков, объём их выдач в 2021 году в России составил рекордные 6,9 трлн рублей, что на 37 % больше, чем годом ранее. ВТБ показал динамику продаж почти в 1,5 раза выше рынка.

В ВТБ одним из главных стимулов спроса стали цифровые каналы, позволяющие получить средства без посещения офиса. В 2021 году клиенты оформили онлайн свыше 660 тыс. кредитов на сумму 404 млрд рублей. В IV квартале доля цифровых продаж достигла 41 %, что на 14 процентных пунктов выше аналогичного периода прошлого года.

Лидерами по объёму выданных средств стали Московский регион (383,7 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (96,1 млрд), Иркутская область (32,7 млрд), Свердловская область (32 млрд) и Краснодарский край (31,4 млрд). Портфель кредитов наличными ВТБ по итогам года увеличился на 24 %, превысив 1,8 трлн рублей. В Новосибирской области клиенты ВТБ оформили кредитов наличными на сумму порядка 28 млрд рублей, портфель по итогам года составил 39 млрд рублей.

«Пиковый уровень спроса в 2021 году пришёлся на весну, когда ставки на рынке были исторически минимальными, в предновогодний период клиенты также активно решали свои задачи с помощью финансирования банков. Повышая доступность кредитов, ВТБ приоритетно сохранять платежи на комфортном для заёмщиков уровне. Мы внимательно следим за долговой нагрузкой. В прошлом году банк снизил ставки для 125 тысяч клиентов, оформив для них рефинансирование на 154 миллиардов рублей. По итогам года доля таких сделок составила 12 процентов от общего объёма выдач», – прокомментировал Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ.

Эксперт ВТБ также отметил, что в 2022 году рынок потребительского кредитования ждёт новая фаза развития в связи с ужесточением денежно-кредитной политики Банком России и введением дополнительных ограничений со стороны регулятора, что может скорректировать объёмные показатели рынка.

Кредит наличными в ВТБ доступен на сумму до 7 млн рублей сроком до семи лет. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или в мобильном приложении «ВТБ Онлайн», в контакт-центре или офисе ВТБ.