Жители Новосибирска увидят пик «волчьего» полнолуния 18 января

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18 января жители Новосибирска смогут наблюдать пик «волчьего» полнолуния.

В этот вторник, 18 января, жители Новосибирска увидят пик так называемого «волчьего» полнолуния — с поверхности спутника Земли исчезнут тени.

Понаблюдать за этим красивым астрономическим явлением можно будет с восхода Луны до 20:32 по местному времени, пишет «МК в Новосибирске».

Своё название «волчье» полнолуние получило неслучайно: в этот период из-за морозов и голода хищники становятся особенно опасными.

Полнолуние в январе 2022 года будет отличаться крупным выбросом космической энергии. По словам астрологов, оно принесёт удачу в реализации замыслов творческим людям.

Однако бизнесменам следует быть осторожными в решении серьёзных финансовых задач. Лучше перенести их на другой день.