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Жители Новосибирска увидят пик «волчьего» полнолуния 18 января

Фото Жители Новосибирска увидят пик «волчьего» полнолуния 18 января
Фото Жители Новосибирска увидят пик «волчьего» полнолуния 18 января

Фото pixabay.com

18 января жители Новосибирска смогут наблюдать пик «волчьего» полнолуния.

В этот вторник, 18 января, жители Новосибирска увидят пик так называемого «волчьего» полнолуния — с поверхности спутника Земли исчезнут тени.

Понаблюдать за этим красивым астрономическим явлением можно будет с восхода Луны до 20:32 по местному времени, пишет «МК в Новосибирске».

Своё название «волчье» полнолуние получило неслучайно: в этот период из-за морозов и голода хищники становятся особенно опасными.

Полнолуние в январе 2022 года будет отличаться крупным выбросом космической энергии. По словам астрологов, оно принесёт удачу в реализации замыслов творческим людям.

Однако бизнесменам следует быть осторожными в решении серьёзных финансовых задач. Лучше перенести их на другой день.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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