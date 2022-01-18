Звёздный январь в НОВАТе

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Любимые артисты и приглашённые звёзды на Большой сцене НОВАТа.

Выходя на сцену, каждый артист наделяет образ своего героя чертами своей актёрской индивидуальности, вдыхает в персонажа свои чувства и живые эмоции. Поэтому каждый спектакль уникален. В январских оперных и балетных постановках своим талантом и мастерством вас порадуют любимые артисты НОВАТа и приглашённые звёзды.

Не пропустите звёздный дуэт солистов в романтическом балетном шедевре «Жизель, или Вилисы». После длительного перерыва народная артистка России Анна Жарова возвращается к партии Жизели, её партнёром в партии Графа выступит руководитель балетной труппы, виртуозный Леонид Сарафанов.

Солист Михайловского театра Эрнест Латыпов исполнит партию Солора в балете «Баядерка» в неоклассической редакции Начо Дуато и дебютирует в партии Феба в нашумевшей осенней премьере «Собор Парижской Богоматери».

Роман Полковников выйдет на сцену НОВАТа в партии Солора в балете «Баядерка» и дебютирует в главной партии Квазимодо в балете «Собор Парижской Богоматери».

Звезда мирового балета, обворожительная Анжелина Воронцова, вновь исполнит партию Эсмеральды в балете Ролана Пети «Собор Парижской Богоматери».

Партию Амнерис в спектакле «Аида» исполнит звезда российской оперы, солистка Михайловского театра Олеся Петрова.

Все спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».

Билеты – в театральной кассе, на официальном сайте novat.nsk.ru и в мобильном приложении.

До встречи в НОВАТе!