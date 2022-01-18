Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

афиша общество культура

Звёздный январь в НОВАТе

Фото Звёздный январь в НОВАТе
Фото Звёздный январь в НОВАТе

Фото предоставлены НОВАТом

Любимые артисты и приглашённые звёзды на Большой сцене НОВАТа.

Выходя на сцену, каждый артист наделяет образ своего героя чертами своей актёрской индивидуальности, вдыхает в персонажа свои чувства и живые эмоции. Поэтому каждый спектакль уникален. В январских оперных и балетных постановках своим талантом и мастерством вас порадуют любимые артисты НОВАТа и приглашённые звёзды.

Не пропустите звёздный дуэт солистов в романтическом балетном шедевре «Жизель, или Вилисы». После длительного перерыва народная артистка России Анна Жарова возвращается к партии Жизели, её партнёром в партии Графа выступит руководитель балетной труппы, виртуозный Леонид Сарафанов.

Фото Звёздный январь в НОВАТе 2

Солист Михайловского театра Эрнест Латыпов исполнит партию Солора в балете «Баядерка» в неоклассической редакции Начо Дуато и дебютирует в партии Феба в нашумевшей осенней премьере «Собор Парижской Богоматери».

Фото Звёздный январь в НОВАТе 3

Роман Полковников выйдет на сцену НОВАТа в партии Солора в балете «Баядерка» и дебютирует в главной партии Квазимодо в балете «Собор Парижской Богоматери».

Фото Звёздный январь в НОВАТе 4

Звезда мирового балета, обворожительная Анжелина Воронцова, вновь исполнит партию Эсмеральды в балете Ролана Пети «Собор Парижской Богоматери».

Фото Звёздный январь в НОВАТе 5

Партию Амнерис в спектакле «Аида» исполнит звезда российской оперы, солистка Михайловского театра Олеся Петрова.

Фото Звёздный январь в НОВАТе 6

Все спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».

Билеты – в театральной кассе, на официальном сайте novat.nsk.ru и в мобильном приложении.

До встречи в НОВАТе!

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

НОВАТ
афиша
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18862
Бердчанин может оказаться в СИЗО из-за похищенной туалетной воды
12138
Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
11055
Новосибирец из ревности поджёг дом с бывшей женой и попал под уголовное дело
10718
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
10031
Россияне получат по 16 000 рублей от соцзащиты 14 января 2022 года
9783
Россияне получат по 6 600 рублей от соцзащиты 17 января 2022 года
6526
В Новосибирск 22 января придёт похолодание до -22 градусов