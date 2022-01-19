Боксёр из Новосибирска Михаил Алоян завершает профессиональную карьеру

Фото из Instagram Михаила Алояна

Профессиональный боксёр из Новосибирска Михаил Алоян проведёт последний бой 20 февраля 2022 года.

Известный новосибирский боксёр Михаил Алоян завершает профессиональную карьеру в 2022 году. В феврале пройдёт прощальный бой спортсмена, его решение объяснил тренер Эдуард Кравцов РИА Новости.

«Михаил Алоян в ближайшее время завершает профессиональную карьеру. Мы приняли решение, что для этого пришло время, ведь в этом году ему исполнится уже 34 года. Прощальный бой Миши на профессиональном ринге мы планируем провести 20 февраля в Москве. Это будет поединок за титул чемпиона WBA Gold», – рассказал Кравцов.

Тренер бойца объяснил, что в ближайшее время планируется подписать контракт на последний бой.

Для справки:

Михаил Алоян – 34-летний профессиональный боксёр из Новосибирска, обладатель Кубка мира (2008), чемпион Европы (2010), бронзовый призёр Олимпиады (2012), двукратный чемпион мира (2011 и 2013).

Напомним, что летом 2021 года Михаил Алоян провёл бой с нокаутером из Танзании Мчаньей Йохана. Бой продлился все 10 раундов, однако ни один из бойцов не нокаутировал другого. Тем не менее судьи приняли решение о победе новосибирского боксёра.