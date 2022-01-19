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Двадцать смелых: смотрим на красивых девушек из Новосибирска, которые окунулись в прорубь на Крещение

Фото Двадцать смелых: смотрим на красивых девушек из Новосибирска, которые окунулись в прорубь на Крещение
Фото Двадцать смелых: смотрим на красивых девушек из Новосибирска, которые окунулись в прорубь на Крещение

Фото Дениса Винокурова

В Новосибирске у крещенских купелей выстроились огромные очереди из желающих окунуться в освящённую воду. К иорданям люди приехали целыми семьями, в том числе с детьми. Немало было у прорубей и молодых девушек, которые не испугались 20-градусного мороза.

В Новосибирске в ночь на 19 января собрались большие очереди на крещенские купания, несмотря на 20-градусный мороз. Ледяные проруби, мороз по коже и адреналин – Сиб.фм сделал подборку самых смелых и красивых девушек в проруби.

Фото Двадцать смелых: смотрим на красивых девушек из Новосибирска, которые окунулись в прорубь на Крещение 2

Фото Двадцать смелых: смотрим на красивых девушек из Новосибирска, которые окунулись в прорубь на Крещение 3

Фото Двадцать смелых: смотрим на красивых девушек из Новосибирска, которые окунулись в прорубь на Крещение 4

Фото Двадцать смелых: смотрим на красивых девушек из Новосибирска, которые окунулись в прорубь на Крещение 5

Фото Двадцать смелых: смотрим на красивых девушек из Новосибирска, которые окунулись в прорубь на Крещение 6

Фото Двадцать смелых: смотрим на красивых девушек из Новосибирска, которые окунулись в прорубь на Крещение 7

Фото Двадцать смелых: смотрим на красивых девушек из Новосибирска, которые окунулись в прорубь на Крещение 8

Фото Двадцать смелых: смотрим на красивых девушек из Новосибирска, которые окунулись в прорубь на Крещение 9

Фото Двадцать смелых: смотрим на красивых девушек из Новосибирска, которые окунулись в прорубь на Крещение 10

Фото Двадцать смелых: смотрим на красивых девушек из Новосибирска, которые окунулись в прорубь на Крещение 11

Фото Двадцать смелых: смотрим на красивых девушек из Новосибирска, которые окунулись в прорубь на Крещение 12

Фото Двадцать смелых: смотрим на красивых девушек из Новосибирска, которые окунулись в прорубь на Крещение 13

Фото Двадцать смелых: смотрим на красивых девушек из Новосибирска, которые окунулись в прорубь на Крещение 14

Фото Двадцать смелых: смотрим на красивых девушек из Новосибирска, которые окунулись в прорубь на Крещение 15

Фото Двадцать смелых: смотрим на красивых девушек из Новосибирска, которые окунулись в прорубь на Крещение 16

Фото Двадцать смелых: смотрим на красивых девушек из Новосибирска, которые окунулись в прорубь на Крещение 17

Фото Двадцать смелых: смотрим на красивых девушек из Новосибирска, которые окунулись в прорубь на Крещение 18

Фото Двадцать смелых: смотрим на красивых девушек из Новосибирска, которые окунулись в прорубь на Крещение 19

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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