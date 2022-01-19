Двадцать смелых: смотрим на красивых девушек из Новосибирска, которые окунулись в прорубь на Крещение

Фото Дениса Винокурова

В Новосибирске у крещенских купелей выстроились огромные очереди из желающих окунуться в освящённую воду. К иорданям люди приехали целыми семьями, в том числе с детьми. Немало было у прорубей и молодых девушек, которые не испугались 20-градусного мороза.

В Новосибирске в ночь на 19 января собрались большие очереди на крещенские купания, несмотря на 20-градусный мороз. Ледяные проруби, мороз по коже и адреналин – Сиб.фм сделал подборку самых смелых и красивых девушек в проруби.