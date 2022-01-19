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общество

Генконсул Германии прокомментировал отмену концерта Линдеманна в Новосибирске

Фото Генконсул Германии прокомментировал отмену концерта Линдеманна в Новосибирске
Фото Генконсул Германии прокомментировал отмену концерта Линдеманна в Новосибирске

Pixabay.com

Генеральный консул Германии Барнд Финке заявил, что отменить концерт Линдеманна в Новосибирске могли из-за протестов общественников.

Генконсул Германии в Сибири Барнд Финке прокомментировал отмену концерта Линдеманна в Новосибирске, который должен был пройти 26 января. Политик заявил, что это может быть связано с протестами активистов, сообщили медиа.

Концерт лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна должен был пройти в Новосибирске 26 января. Однако организаторы мероприятия заявили об отмене выступлений Линдеманна в России, сославшись на тяжелую эпидемиологическую ситуацию. Предварительно, концерт все-таки пройдет в Новосибирске в декабре 2022 года.

Генконусул Германии в Сибири Барнд Финке прокомментировал отмену концерта Линдеманна. Политик считает, что это могло произойти из-за православных активистов, которые потребовали отменить выступление. Финке уверен, что в России большую роль играет православная церковь, а конфликты между искусством и религией происходят и в Германии.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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