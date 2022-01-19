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Главе Новосибирска Локтю его заместитель подарил валенки на день рождении

Фото Главе Новосибирска Локтю его заместитель подарил валенки на день рождении
Фото Главе Новосибирска Локтю его заместитель подарил валенки на день рождении

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов подарил главе города валенки на день рождения.

Заммэра Новосибирска Артем Скатов подарил главе города Анатолию Локтю валенки на день рождения. Об этом чиновник рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«Купил любимому начальнику подарок на день рождения. Все-таки Новосибирск – новогодняя столица России в этом году, пригодятся», – написал Артем Скатов.

В своем Instagram заместитель мэра Новосибирска Анатолия Локтя рассказал, как поздравил руководителя с днем рождения. Скатов преподнес мэру оригинальный подарок с сибирской душой – настоящие валенки.

Новосибирцы такой подарок одобрили. Пользователи написали, что качественные валенки – это настоящее искусство.

Напомним, вчера, 18 января, мэр Новосибирска отметил свой день рождения.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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