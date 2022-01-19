Главе Новосибирска Локтю его заместитель подарил валенки на день рождении

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов подарил главе города валенки на день рождения.

Заммэра Новосибирска Артем Скатов подарил главе города Анатолию Локтю валенки на день рождения. Об этом чиновник рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«Купил любимому начальнику подарок на день рождения. Все-таки Новосибирск – новогодняя столица России в этом году, пригодятся», – написал Артем Скатов.

В своем Instagram заместитель мэра Новосибирска Анатолия Локтя рассказал, как поздравил руководителя с днем рождения. Скатов преподнес мэру оригинальный подарок с сибирской душой – настоящие валенки.

Новосибирцы такой подарок одобрили. Пользователи написали, что качественные валенки – это настоящее искусство.

Напомним, вчера, 18 января, мэр Новосибирска отметил свой день рождения.