Горнолыжный курорт «Шерегеш» вводит систему QR-кодов

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На горнолыжный курорт «Шерегеш» с 20 января можно будет попасть только по QR-коду.

С 20 января 2022 года туристы не смогут заселиться в гостиницу кузбасского горнолыжного комплекса «Шерегеш» без QR-кода о вакцинации. Об этом заявил руководитель дирекции Шерегеша Алексей Стоянов.

Горнолыжный комплекс Кузбасса «Шерегеш» перестанет пускать туристов без QR-кодов о вакцинации. Новые правила на курорте начнут действовать уже завтра, 20 января. Руководитель дирекции Шерегеша Алексей Стоянов рассказал, что такие меры пришлось принять из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в Кемеровской области.

«Мы все надеялись, что ковид отступит и будут продлены работы без ограничений на курорте «Шерегеш», но этого не произошло», – заявил Стоянов.

Он добавил, что руководство туристического комплекса действует, исходя из соображений безопасности туристов.

QR-коды о вакцинации придется предъявлять при заселении на турбазу, при посещении кафе и ресторанов, ночных клубов, салонов и спортивных объектов, которые входят в состав горнолыжного комплекса, сообщает «ФедералПресс».