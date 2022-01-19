Новикомбанк повышает финансовую грамотность клиентов

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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, подвел итоги работы в 2021 году по обучению финансовой грамотности работников промышленных предприятий, входящих в корпорацию.

В рамках цикла семинаров специалисты банка побывали на крупных производственных площадках в девяти российских городах. В общей сложности просветительские мероприятия посетило более четырех тысяч человек.

За прошедший год о преимуществах совместного проекта Госкорпорации Ростех и Новикомбанка «Социально-платежная карта работника ГК «Ростех» под кураторством Александра Дошлыгина узнали в таких городах России, как Москва, Жуковский, Комсомольск-на-Амуре, Иркутск, Рыбинск, Нижний Новгород, Уфа, Нижний Тагил, Казань. Информационная кампания по обучению финансовой грамотности сотрудников промышленных предприятий прошла в организациях авиастроительной, двигателестроительной и машиностроительной отраслей: НАЗ «Сокол» (Филиал АО «РСК «МиГ»), Иркутский авиационный завод (филиал ПАО «Корпорация «Иркут»), КнААЗ им Ю.А. Гагарина (Филиал ПАО "Компания "Сухой"), ПАО «Туполев», ОКБ Микояна АО «РСК «Миг» — Москва, ПАО «ОДК-УМПО», ПАО «ОДК-Сатурн», ПАО «ИЛ» и других.

Участники семинаров узнали о том, как экономить на простых вещах в повседневной жизни, как обезопасить свои сбережения, получать лучшие условия кредитования и зарабатывать на вкладах. Особое внимание на встречах уделялось защите потребителей от действий мошеннического характера. Наиболее часто задаваемые во время семинаров вопросы касались борьбы с повышенной закредитованностью. Кроме того, участники лекций хотели узнать, что лучше выбрать: вклад или инвестиции, как составить индивидуальный план расходов и правильно их контролировать.

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения является приоритетной задачей для Новикомбанка. Наша цель не только обеспечить клиентов банка максимально выгодным обслуживанием, но и научить оперативно реагировать на изменения в экономической ситуации. Обучая сотрудников предприятий-партнеров компетенциям, образующим основу для принятия разумных финансовых решений, мы заботимся о их благополучии», — прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

В этом году планируется масштабировать просветительскую деятельность Новикомбанка, организовав семинары по финансовой грамотности в ряде других городов присутствия: Улан-Удэ, Арсеньев, Санкт-Петербург, Рязань, Саратов, Курган. На случай невозможности лично посещать компании в связи эпидемиологической ситуацией, эксперты проведут уроки финансовой грамотности в онлайн-режиме. Такие мероприятия помогают клиентам банка из любой точки России получать равный доступ к нужным знаниям для формирования принципов ответственного и грамотного подхода к работе с финансами.