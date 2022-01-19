Новосибирские химики заявили, что освященная вода не отличается от обычной

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Ученые из Новосибирска рассказали о феномене веры людей в освященную воду и об отсутствии отличий такой воды от обычной.

Ученые-химики НГТУ НЭТИ объяснили, что святая вода ничем не отличается от обычной воды из водопроводного крана. Об этом сообщили СМИ.

«Верить в чудо – это в природе человека. Но никакого отношения к науке это не имеет», – заявил профессор кафедры химии Николай Уваров.

Эксперт Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Уваров отметил, что при наличии веры в чудесные свойства освященной воды ее использование действительно может улучшить состояние человека. А вот бактерицидные свойства в такой воде действительно есть, но это связано не с обрядами, а с ионами серебра.

Химик отметил, что пока не существует никаких серьезных изучений свойств святой воды не проводилось, передает АиФ-Новосибирск. Для этого потребуется «модельная» вода и «модельный» батюшка.