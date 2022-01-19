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Новосибирские химики заявили, что освященная вода не отличается от обычной

Фото Новосибирские химики заявили, что освященная вода не отличается от обычной
Фото Новосибирские химики заявили, что освященная вода не отличается от обычной

Сиб.фм

Ученые из Новосибирска рассказали о феномене веры людей в освященную воду и об отсутствии отличий такой воды от обычной.

Ученые-химики НГТУ НЭТИ объяснили, что святая вода ничем не отличается от обычной воды из водопроводного крана. Об этом сообщили СМИ.

«Верить в чудо – это в природе человека. Но никакого отношения к науке это не имеет», – заявил профессор кафедры химии Николай Уваров.

Эксперт Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Уваров отметил, что при наличии веры в чудесные свойства освященной воды ее использование действительно может улучшить состояние человека. А вот бактерицидные свойства в такой воде действительно есть, но это связано не с обрядами, а с ионами серебра.

Химик отметил, что пока не существует никаких серьезных изучений свойств святой воды не проводилось, передает АиФ-Новосибирск. Для этого потребуется «модельная» вода и «модельный» батюшка.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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