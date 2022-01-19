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Новосибирский адвокат Егоров раскритиковал закон о пожизненном заключении для педофилов

Фото Новосибирский адвокат Егоров раскритиковал закон о пожизненном заключении для педофилов
Фото Новосибирский адвокат Егоров раскритиковал закон о пожизненном заключении для педофилов

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Новосибирский адвокат Сергей Егоров раскритиковал новый закон о пожизненном заключении для педофилов.

Адвокат и бывший следователь из Новосибирска Сергей Егоров высказался по поводу поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающих пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов. Юрист считает, что современная судебная система России устроена таким образом, что закон может применяться по отношению к невиновным людям.

"Я в целом не против принятия этих поправок к закону, но я не верю в нашу систему правосудия, я считаю, что эти меры могут быть применены в отношении заведомо невиновных. И люди будут гнить в тюрьме ни за что. Это Россия, у нас так", — уверен Егоров.

Юрист подчёркивает, что в России нет оправдательных приговоров, поэтому всегда есть риск того, что за решёткой может оказаться невиновный человек. К тому же подобный закон может стать первым шагом к отмене моратория на смертную казнь, а подобную меру Сергей Егоров и вовсе считает античеловечной.

Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин расширил полномочия полиции. Теперь силовики смогут проникать в квартиры, машины и на земельные участки, оцеплять строения и жилые помещения во время задержания преступников. Также закон разрешает полицейским не представляться во время задержания. Журналист Сиб.фм поговорила с известными общественниками и юристами – почему они считают, что поправки чреваты злоупотреблениями и почему новые нормы пугают даже законопослушных граждан.

 

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Автор:
Арина Икотина
журналист

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