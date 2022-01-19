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общество

Новосибирский врач объяснила перечень противопоказаний к вакцинации от Минздрава

Фото Новосибирский врач объяснила перечень противопоказаний к вакцинации от Минздрава
Фото Новосибирский врач объяснила перечень противопоказаний к вакцинации от Минздрава

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Врач из Новосибирска объяснила, что в новом перечне противопоказаний к вакцинации от Минздрава практически нет изменений.

Министерство здравоохранения России утвердило перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Текст документа разъяснила главврач клиники «1+1» Татьяна Овсянникова. Как она рассказала «АиФ-Новосибирск», в списке почти не появилось ничего нового.

«Ничего нового не внесено, нет данных по вакцинации беременных, кроме "Спутника V". Возрастные критерии ограничены одной вакциной. Также зарегистрирован "Спутник М"», — отметила врач.

Овсянникова объяснила, что в перечне сделали «бессрочные» и «временные» противопоказания. К первым относятся аллергические реакции на составляющие препаратов, тяжёлые поствакцинальные осложнения, а также гиперчувствительность к составляющим вакцины.

К временным противопоказаниям относятся острые инфекции, обострения хронических и острых респираторных вирусных заболеваний, а также заболевания желудочно-кишечного тракта. При них необходимо дождаться выздоровления или нормализации температуры тела.

По словам врача, часть противопоказаний есть только для отдельных вакцин. Например, беременным женщинам и пациентам со злокачественными опухолями нельзя использовать следующие вакцины: «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». Подросткам от 12 до 18 лет можно прививаться только «Спутником M», а пожилым людям старше 60 лет – только «Спутником V».

«Также в приказе уточняется, что при наличии противопоказаний к вакцинации одной из вакцин при возможности вакцинироваться другими типами вакцин справка не предоставляется», – отметила врач.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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