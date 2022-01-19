Новые правила медотвода от вакцинации против COVID-19: как получить с 1 февраля 2022 года

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Сертификаты с QR-кодом о медотводе от прививки, аналогичные сертификатам вакцинированных и переболевших COVID-19, должны формироваться на портале «Госуслуги» с 1 февраля 2022 года. Новая форма справки о медотводе от вакцинации против COVID-19 утверждена приказом Минздрава РФ № 1053н. Медучреждения обязаны направлять информацию о медотводе на портал «Госуслуги».

15 ноября 2021 года Министерство здравоохранения РФ приняло приказ № 1053н, утверждающий форму справок и сертификатов о прохождении вакцинации и наличии медицинских противопоказаний к прививке.

Решение о выдаче справки о медотводе принимает врачебная комиссия той медорганизации, где пациент наблюдается по заболеванию, которое является противопоказанием к вакцинации против COVID-19. Если противопоказания временные, справка выдаётся сроком до 30 дней с последующей консультацией врача-специалиста, выдающего справку. В справке о медотводе должны быть отражены фамилия, имя, отчество пациента, диагноз, определяющий медицинский отвод, срок действия противопоказаний и название медицинской организации, которая выдала медотвод.

Образец справки Минздрава Кузбасса опубликован в юридической соцсети 9111.ru

После передачи медучреждением информации о медотводе на единый портал государственных услуг с 1 февраля 2022 года будет формироваться сертификат с QR-кодом, который позволит владельцам справок-медотводов посещать различные заведения и массовые мероприятия, как и сертификат вакцинированного от COVID-19.

Сертификат о медотводе к вакцинации по новой форме составляется на русском и английском языках. В англоязычной версии документа личные данные гражданина должны быть указаны в соответствии с его загранпаспортом. При считывании QR-кода о медотводе он будет показывать следующую информацию: срок действия кода, дату рождения владельца, первые буквы его Ф. И. О., первые две цифры серии и последние три цифры документа, удостоверяющего личность.

Напомним, почему портал «Госуслуги» ещё не выдаёт сертификаты переболевших COVID-19 по наличию антител к коронавирусу.