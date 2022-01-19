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общество

ОРВИ или «омикрон»: в Роспотребнадзоре назвали отличия нового штамма коронавируса

Фото ОРВИ или «омикрон»: в Роспотребнадзоре назвали отличия нового штамма коронавируса
Фото ОРВИ или «омикрон»: в Роспотребнадзоре назвали отличия нового штамма коронавируса

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Слабость, температура выше 38° С, головные боли – симптомы «омикрон»-штамма похожи на сезонную ОРВИ, предупреждают эксперты. «Омикрон» имеет очень короткий инкубационный период, человек становится переносчиком заболевания уже через сутки после инфицирования. Новый штамм коронавируса в 7 раз заразнее прежних, по данным Роскомнадзора.

Опасность «омикрона» – в скорости его распространения и способности преодолевать защиту существующих вакцин.

«Штамм «омикрон» передаётся в 7 раз быстрее, по сравнению с циркулировавшим ранее штаммом «дельта». Человек, заболевший штаммом «омикрон», может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования», – сообщает Управление Роскомнадзора по Калининградской области.

Привитые или переболевшие COVID-19 могут быть инфицированы новым штаммом «омикрон», но в этом случае заболевание чаще всего протекает как сезонная респираторная инфекция – с незначительным повышением температуры и симптомами ОРВИ.

Фото ОРВИ или «омикрон»: в Роспотребнадзоре назвали отличия нового штамма коронавируса 2

«В отличие от симптомов, вызываемых «дельта»-штаммом, при заражении «омикроном»

сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения.

Симптомы в целом больше похожи на те, которые бывают при известных нам сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38 градусов Цельсия, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания», – предупреждает Роспотребнадзор.

Похожие симптомы «омикрона» называл вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов: ломота в теле; сильная или пульсирующая головная боль; першение в горле, частое чихание. Болезнь протекает практически без кашля, но бывает и с ним; жидкие выделения из носа – самый необычный симптом для прошлых штаммов COVID-19.

Большинство заболевших переносят инфекцию в лёгкой форме. Однако особенности нового варианта вируса дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие, предупреждает Роспотребнадзор.

Фото ОРВИ или «омикрон»: в Роспотребнадзоре назвали отличия нового штамма коронавируса 3

«Омикрон» стремительно распространяется. Счёт заболевших в США и странах Европы идёт на сотни тысяч заболевших за сутки.

«Абсолютно уверен, что до конца января или в начале февраля у нас будет значимый подъём заболеваемости штаммом «омикрон», – такое заявление сделал Денис Логунов, замглавы Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (создатели вакцины «Спутник V»).

Напомним, какие вакцины сохраняют эффективность против «омикрона», по мнению учёных.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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Теги

коронавирус
пандемия
вакцинация
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