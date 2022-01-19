Переболевший COVID-19 инвалид из Новосибирска рассказал о неожиданной реакции на прививку

Фото Густаво Зырянова

48-летний житель Новосибирска с бессрочной инвалидностью III группы Александр рассказал Сиб.фм, что тяжело перенёс вакцинацию от COVID-19 «Спутником V», но заметил от неё неожиданный положительный эффект.

Житель Новосибирска Александр с бессрочной инвалидностью III группы тяжело переболел коронавирусом в мае 2021 года, но прививаться не хотел. Решился на вакцинацию мужчина совсем недавно, в разгар распространения «омикрона». Как сам говорит, — «ради получения QR-кода». В итоге 14 января в ГКБ № 11 ему поставили первый компонент «Спутника V».

Как и подавляющее большинство привитых, после укола Александр почувствовал слабость. По его словам, утомляемость, которая у него и так всегда выше, чем у обычных людей, усилилась. Также поднялась температура и появились озноб и кашель.

«Я всё время кашлял на протяжении нескольких дней», — рассказал он Сиб.фм.

Мужчина отпросился с работы и провёл несколько дней дома, постоянно контролируя давление. Александр отметил, что обычно показатели «скачут» и уже около 10 лет он принимает препараты для их нормализации. Однако после прививки всё было в норме.

«Меня это очень удивило, поскольку я обычно пью лекарства, чтобы этого добиться», — уточнил мужчина.

Делать вторую прививку новосибирцу нужно будет 4 февраля, мысль об этом Александра не радует. Мужчина надеется, что состояние после неё будет лучше.

После вакцинации от COVID-19 в число самых распространённых входят жалобы не только на озноб и слабость, но и на боль в месте укола. Напомним, инфекционист Евгений Тимаков называл три причины, по которым она может возникать.