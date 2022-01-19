Под Новосибирском опрокинулся автокран

Фото: кадр из видео, опубликованного в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Утром 19 января у въезда в посёлок Железнодорожный в Новосибирской области перевернулся автокран.

19 января у въезда в посёлок Железнодорожный в Новосибирской области опрокинулся автокран на базе КамАЗа. Информация об этом, а также запись момента падения, снятая видеорегистратором, появилась в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам автомобилиста, который предоставил видео, водитель КамАЗа не пострадал.

«Водитель живой, чуть ударился», — сообщил он.

Напомним, ранее в Ордынском районе перевернулся тягач с прицепом. Инцидент произошёл на участке трассы 50Н-2218, между сёлами Рогалёво и Филиппово.