Полпред Серышев порекомендовал увеличить темпы строительства нового ЛДС в Новосибирске

Фото с сайта sfo.gov.ru

Губернатор Андрей Травников отчитался перед полпредом Анатолием Серышевым о ходе строительства новой ледовой арены в Новосибирске к МЧМ-2023.

18 января полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев во второй раз посетил стройплощадку нового ЛДС в Новосибирске. О ходе строительных работ отчитался губернатор Андрей Травников. Об этом сообщили в пресс-центре аппарата полпреда.

Отметим, что ранее Анатолий Серышев уже приезжал на площадку новой ледовой арены. Тогда полпред заявил, что строительство ведётся с отставанием от графика.

На этот раз Серышев сообщил, что работы ведут по догоночному графику. Темпы строительства самого ЛДС и прилегающей инфраструктуры увеличены, однако необходимо наращивать скорость работ. Поэтому полпред считает, что нужно привлечь дополнительных специалистов.

«Важно, что сегодня все участвующие стороны понимают значимость завершения работ точно в срок, чтобы подарить настоящий праздник спорта гостям и жителям Новосибирска», – сказал полпред.

Общая вместимость объекта составит 10,5 тысяч человек, стоимость оценивается в 22 млрд рублей. Полностью завершить работы планируется в сентябре 2022 года.

Также на встрече полпред и губернатор обсудили вопрос создания транспортной инфраструктуры. Рядом с ЛДС строятся автомобильные дороги, которые позволят подъехать к спортивному комплексу, их срок сдачи – август 2022 года.

Строительство новой ледовой арены стоит на особом контроле, так как на ней планируется провести матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2022–2023 году. На данный момент техническая готовность ЛДС составляет 60 %.

Напомним, что в декабре досрочно закрыли МЧМ-2022 в Канаде из-за случаев COVID-19 среди игроков сборных. Сиб.фм поговорил с представителем Минспорта региона и корреспондентом сайта Sport24 Дмитрием Ерыкаловым о том, как это скажется на матче в Новосибирске.