Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество спорт

Полпред Серышев порекомендовал увеличить темпы строительства нового ЛДС в Новосибирске

Фото Полпред Серышев порекомендовал увеличить темпы строительства нового ЛДС в Новосибирске
Фото Полпред Серышев порекомендовал увеличить темпы строительства нового ЛДС в Новосибирске

Фото с сайта sfo.gov.ru

Губернатор Андрей Травников отчитался перед полпредом Анатолием Серышевым о ходе строительства новой ледовой арены в Новосибирске к МЧМ-2023.

18 января полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев во второй раз посетил стройплощадку нового ЛДС в Новосибирске. О ходе строительных работ отчитался губернатор Андрей Травников. Об этом сообщили в пресс-центре аппарата полпреда.

Отметим, что ранее Анатолий Серышев уже приезжал на площадку новой ледовой арены. Тогда полпред заявил, что строительство ведётся с отставанием от графика.

На этот раз Серышев сообщил, что работы ведут по догоночному графику. Темпы строительства самого ЛДС и прилегающей инфраструктуры увеличены, однако необходимо наращивать скорость работ. Поэтому полпред считает, что нужно привлечь дополнительных специалистов.

«Важно, что сегодня все участвующие стороны понимают значимость завершения работ точно в срок, чтобы подарить настоящий праздник спорта гостям и жителям Новосибирска», – сказал полпред.

Общая вместимость объекта составит 10,5 тысяч человек, стоимость оценивается в 22 млрд рублей. Полностью завершить работы планируется в сентябре 2022 года.

Также на встрече полпред и губернатор обсудили вопрос создания транспортной инфраструктуры. Рядом с ЛДС строятся автомобильные дороги, которые позволят подъехать к спортивному комплексу, их срок сдачи – август 2022 года.

Строительство новой ледовой арены стоит на особом контроле, так как на ней планируется провести матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2022–2023 году. На данный момент техническая готовность ЛДС составляет 60 %.

Напомним, что в декабре досрочно закрыли МЧМ-2022 в Канаде из-за случаев COVID-19 среди игроков сборных. Сиб.фм поговорил с представителем Минспорта региона и корреспондентом сайта Sport24 Дмитрием Ерыкаловым о том, как это скажется на матче в Новосибирске.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19547
Бердчанин может оказаться в СИЗО из-за похищенной туалетной воды
12899
Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
11733
Новосибирец из ревности поджёг дом с бывшей женой и попал под уголовное дело
11403
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
10763
Россияне получат по 6 600 рублей от соцзащиты 17 января 2022 года
7126
«Хогвартс-Экспресс» запустили из Новосибирска в Бердск с 15 января
6706
В Новосибирск 22 января придёт похолодание до -22 градусов