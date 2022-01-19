Пожизненное для педофилов: почему новосибирские юристы называют поправки в УК сырыми, а психологи не верят в исправление насильников

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм; скрин youtube.com канал "Philip Stone"

Государственная дума предлагает внести поправки в статью об изнасиловании несовершеннолетних — поможет ли новый закон избавить общество от педофилов.

Во вторник, 18 января, депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающие пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов. Кажется, закон создан для таких личностей как известный "Скопинский маньяк" Виктор Мохов, который в 2000 году похитил двух девочек 14-ти и 17-ти лет. Четыре года Мохов держал подростков в подвале, использовал их как секс-рабынь, периодически избивая и моря голодом. В прошлом году 71-летний маньяк вышел на свободу. Но почему юристы считают новые меры популистскими и даже вредными, а психологи уверены, что страх наказания не остановит реальных преступников, тогда как некоторые общественники, наоборот, критикуют закон за чрезмерную мягкость и призывают вернуть высшую меру наказания? Журналист Сиб.фм выслушала сторонников и противников нового закона и вспомнила известных новосибирских педофилов (один из них уже скоро выйдет на свободу).

В чём суть закона

Сейчас в соответствии с Уголовным кодексом РФ, пожизненное заключение грозит только педофилам-рецидивистам, за изнасилование детей младше 14 лет. Изменения будут внесены в ст. 131 УК РФ (Изнасилование) и ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

«Наказание будет грозить тем, кто ранее был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей», — прокомментировал закон председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Существующие поправки уже можно прочитать на сайте системы обеспечения законодательной деятельности — в обе статьи добавят два принципиально-важных момента. Во-первых, теперь садить на пожизненное предлагается за повторное изнасилование (или насильственные действия) не только детей до 14 лет, но и несовершеннолетних до 18 лет. Также пожизненный срок будет грозить тем, кто совершил преступления в отношении двух и более несовершеннолетних. Или если преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

По словам Володина, на Совете Думы 7 февраля рассмотрят введение и других отягчающих обстоятельств: если насилие совершено лицом, проживающим с ребенком, несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего, а также осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.

Педофил на свободе

В 2023 году году из колонии выйдет бывший сотрудник одного из новосибирских детских домов Александр Марков. Это сейчас кажется непонятным, как мужчина в принципе устроился воспитателем, имея жизненный бэкграунд из трёх судимостей. Но порядка двадцати лет Маркову удавалось поддерживать образ приличного семьянина и хорошего педагога.

По версии следствия, ещё в начале 2000-х педагог систематически насиловал своих воспитанников, жертвами были в основном мальчики от 8 до 15 лет. Лишь спустя десять лет бывшие воспитанники детского дома осмелились рассказать всё полицейским. И осенью 2011 года Марков был задержан в собственной квартире.

«Он меня начал уже приводить домой к себе, в ванную заставлял ходить, чтобы я залазил в ванну, затем сам туда залазил. Вазелином тоже начинал мазать. А жена его рядом была, в зале телевизор смотрела. Пока она смотрела телевизор, он меня изнасиловал», — цитировали одного из потерпевших "Новосибирские новости".

Изначально Маркову было инкриминировано 18 эпизодов, но в суде удалось доказать только два — и по новому закону этого вполне достаточно, чтобы бывший педагог получил пожизненное.

Сам Марков утверждал, что его оговорили и надеялся на оправдательный приговор суда

Параллельно с Марковым был задержан воспитатель другого детского дома Андрей Зыборев, по информации оперативников, Марков и Зыборев дружили с детства. Изначально следователи рассматривали версию о связях педагогов, но в итоге судили каждого по отдельности. В 2013 году Зыборева приговорили к семи годам колонии общего режима, а это значит, что мужчина давно вышел на свободу. Неизвестно, переехал ли он из родного Новосибирска или остался жить тут.

Получат пожизненное?

Следователи неохотно комментируют преступления, связанные с половой неприкосновенностью несовершеннолетних. И это понятно — для детей насилие и так становится болезненной травмой, от которой им приходится избавляться годами.

Но только за последний год стало известно о задержании двух педофилов в Новосибирске. В августе 60-летний мужчина напал на двух девочек 9 и 10 лет в Советском районе. Известно, что преступник жил в одном доме со своими жертвами, обе пострадавшие — из благополучной семьи и не состоят на учёте.

В отношении пенсионера следователи возбудили уголовное дело по ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), по действующему законодательству ему грозило бы от 3 до 6 лет лишения свободы. Но если приговор пожилому мужчине будут выносить уже после того, как принятые поправки вступят в силу, то мужчине может грозить пожизненное лишение свободы — только из-за того, что преступление было совершено в отношении двух несовершеннолетних.

Аналогичная ситуация и с 22-летним парнем, которого задержали летом прошлого года по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек. По информации следствия, преступник затаскивал своих жертв в лес или лесной массив, подальше от людей. Известно, что одной из жертв изнасилования было всего 13 лет. По новым поправкам к действующему закону по ст. 131 (Изнасилование) мужчине теперь светит пожизненное лишение свободы.

"Люди будут гнить в тюрьме ни за что"

Новосибирские адвокаты называют закон популистским из-за того, что он был принят под давлением общественности из-за резонансных убийств детей — последним из них стала смерть пятилетней девочки в Костроме, когда бывшие заключённые сначала изнасиловали, а потом зарезали ребёнка.

"Вот конкретно в этом деле все понятно, по крайне мере из публикаций в СМИ – два урода, девочку похитили и убили. Этому нет оправдания, люди больные, один из них ранее судим за такое преступление, — рассуждает бывший следователь, адвокат Сергей Егоров. — Я согласен, в их случае, пусть лучше они умрут в родниках и никогда больше на свободу не выйдут. Но тут есть определённые риски, связанные с тем, как этот закон будет применяться".

С коллегой согласен управляющий партнёр адвокатского бюро "Терос", адвокат Дмитрий Шитов, который считает, что данный закон принят не программно и продуманно, а, как часто бывает, на резонансе.

"Детей надо защищать, в том числе, может быть, и усиливая ответственность за преступления против них, — подчёркивает Шитов. — Но сам законотворческий процесс в этом случае — реактивный. Нет какого-то системного подхода. Случилось — срочно проголосовали. Такой процесс, конечно, вызывает вопросы по качеству".

По мнению правозащитников, в делах против половой неприкосновенности всегда есть процент оговора.

"Я в целом не против принятия этих поправок к закону, но я не верю в нашу систему правосудия, я считаю, что эти меры могут быть применены в отношении заведомо невиновных. И люди будут гнить в тюрьме ни за что. Это Россия, у нас так", — уверен Сергей Егоров.

При этом бывший оперативник считает, что компетенция сотрудников правоохранительных органов сейчас оставляет желать лучшего.

"У нас всё делается на бегу, дела отвратительного качества, но тем не менее по ним выносятся приговоры, — рассуждает адвокат.

- Система судебная выстроена так, что у нас нет оправдательных приговоров. Опасность в чём — сегодня ввели пожизненное наказание, а завтра введут мораторий на смертную казнь. Я лично против этого категорически".

"Не хочу платить налоги на этих подонков"

Три года назад экс-депутат Государственной думы Вера Ганзя выступала как раз за отмену моратория на смертную казнь. Поэтому политик надеется, что одним пожизненным сроком для педофилов изменения законодательства не ограничатся.

"Я считаю, что необходимо отказаться от моратория на смертную казнь для преступлений, которые угрожают жизни и здоровью детей, именно детей, — объясняет Вера Ганзя. — Я понимаю, что чудовищная коррупция и наркомафия – они тоже заслуживают смертной казни, эти преступники. Но дети — это святое. Поэтому я, конечно, за то, что пожизненное получают эти преступники.

Но с другой стороны я считаю, что нашу планету надо очищать от этого, подобного рода мразей, они не должны жить.

Во-первых, химическая кастрация обязательная, а, во-вторых, лучше, конечно, отказаться от моратория и для таких подонков установить мораторий".

Ганзя подчёркивает, общество не обязано содержать и продлевать жизнь преступников, которые получали удовольствие от убийства ребёнка.

"Не хочу я платить налоги на этих подонков, а жить они будут исключительно за счёт наших налогов, — недоумевает она. — Зачем мы будем их содержать? Я считаю, что пожизненное заключение вряд ли остановит таких людей с повёрнутой психикой, а вот страх смерти — вполне может остановить. Поэтому нужна более радикальная мера".

"Лучше зверя в клетку затолкать"

Криминальный психолог Сергей Боголепов считает ложным мнение о том, что страх смерти может остановить преступника.

"Три тысячи лет существует законодательство, и ни разу страх наказания еще никого не остановил, — уверен Боголепов. — Поэтому общество и отказалось от смертной казни. Люди знали, что за измену родине у нас в советское время точно был расстрел, но нормально шли на контакт с врагом".

Психолог считает, что насильники совершают преступление не потому, что не могут жить по-другому, а потому что эти люди посчитали, что так проще добиться желаемого результата и окружение, среда, в которой существует насильник, декриминализируют это преступление.

"На самом деле, для большинства насильников всё равно, кто перед ним — ребёнок или взрослый, — рассуждает криминальный психолог.

- Просто дети меньшее сопротивление будут оказывать, это более удобная жертва. И ребенку легче мозги забить принципиально. А если мы говорим про педофилов, которые имеют непреодолимое влечение к детям, – это уже категория психиатрии. Если есть такие больные на голову люди, пусть ими психиатры занимаются. С точки зрения криминальной психологической логики должно быть так".

При этом эксперт подчёркивает, что пожизненное для насильников — это слишком жестоко, потому что тюрьма никого не исправляет, а только калечит. Такой меры заслуживают заслуживают только убийцы.

"Этих людей уже не исправить, лучше зверя в клетку затолкать, — убеждён он. — Забудьте, что вообще люди исправляются. Люди могут выбрать другой стиль жизни".