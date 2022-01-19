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общество

Психолог объяснила, чем привлекает секс на первом свидании

Фото Психолог объяснила, чем привлекает секс на первом свидании
Фото Психолог объяснила, чем привлекает секс на первом свидании

Фото с сайта pixabay.com

Психолог Миллер объяснила, почему лучше обойтись без секса на первом свидании, если хочется отношений.

Часто люди портят первое свидание, так как переоценивают значимость этой встречи. Лучше быть собой и вести себя естественно, считает психолог и сексолог Александра Миллер. Свою позицию она пояснила NEWS.ru.

По мнению специалиста, секс на первом свидании не только допустим, но и может быть очень качественным: думая, что видят партнёра первый и последний раз, люди полностью раскрепощаются и забывают о барьерах.

Нужно снизить значимость первого свидания, не нужно показывать себя с какой-то стороны и пытаться понравиться. Это большая проблема всех людей, которые потом анализируют своё поведение, думают, что неправильно и по-дурацки себя вели, когда они пытаются понравиться. Нужно быть собой, как бы это банально ни звучало, и не повышать значимость самого свидания. Не факт, что это тот самый человек, который вам нужен, тот единственный или та единственная, —

сказала сексолог.

Миллер советует не погружать человека сразу во всю подноготную — момент может быть не самым подходящим.

Коснулась специалист и темы интимной близости на первом свидании. Она подчеркнула, что не стала бы выстраивать пул чётких правил, как надо делать, а как нет.

Когда задействована чувственная сфера, даже секс будет по-другому происходить, он будет более качественный, более чуткий, но секс на первых свиданиях чем хорош: люди думают, что, возможно, они видят этого человека первый или последний раз, и поэтому они раскрепощаются полностью и убирают все барьеры, поэтому он может быть такой чудодейственный, —

сказала Миллер.

По её словам, у некоторых людей интимная близость перерастает в отношения, а у других — ничего дальше не идёт, но если человек всё же хочет отношений, то лучше не доводить до интима на первом свидании, а сначала выстроить чувственную сферу взаимоотношений.

Бывает такое, что людей захлестнули чувства и эмоции и они не особо понимают, что они делают, но они это делают, у одних это переходит в нечто большее, а у других нет. Если вы хотите прямо отношений, то лучше обойтись без секса и выстроить чувственную сферу взаимоотношений, базу и на её основе что-то более качественное создавать, —

считает сексолог.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

психология
секс
свидание
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