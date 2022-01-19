«Работать с ним было огромным счастьем»: как прошла церемония прощания с Михаилом Зеленским

Фото с сайта pixabay.com

На похороны телеведущего Зеленского пришли две дочери и бывшая жена. О любви умершего телеведущего к дочерям рассказал режиссёр и продюсер телевизионного проекта «Билет в Большой» (на канале «Россия Культура») Николай Сергеев. Как он рассказал NEWS.ru, журналист «с большой теплотой называл их малявками». На церемонию прощания дочери Зеленского Софья и Полина пришли с бывшей женой ведущего — фигуристка Елена Грушина.

Мы виделись с Мишей перед Новым годом, и я в страшном сне не мог представить, что следующая наша встреча пройдёт при таких обстоятельствах. Он обожал своих близких, своих дочек, называл их малявками, говорил это с большой теплотой, —

рассказал Николай Сергеев.

От лица коллектива телепрограммы «Билет в Большой» режиссёр выразил соболезнования родным и близким Зеленского. Он добавил, что работать с ведущим было «огромным счастьем».

Известно, что все погребальные расходы взяла на себя ВГТРК. В рядах этой компании Михаил Зеленский вёл программу «Вести», «Прямой эфир» и другие передачи на каналах «Россия 24» и «Россия Культура». Также ведущий преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».