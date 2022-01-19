Расстрелянный в Новосибирске «чёрный барон» Унгерн стал лицом молодёжного бренда

Фото с сайта kolos.chernaya100.com

Изображение расстрелянного в Новосибирске барона Унгерна украсило новую коллекцию самобытного бренда одежды.

Закрашенный в Новосибирске портрет белогвардейского офицера Романа фон Унгерн-Штернберга стал частью молодёжной коллекции одежды. Вещи с изображением «чёрного барона» выпустил красноярский бренд одежды «Колос» совместно с издательством «Чёрная сотня».

Изображение офицера Унгерна разместили на футболках, худи, шопперах, поясных сумках и рюкзаках. На сайте бренда одежды указано, что часть вырученных средств пойдёт на восстановление граффити с бароном в Новосибирске.

Роман фон Унгерн-Штернберг – довольно известная фигура в истории Сибири, 100 лет назад его расстреляли в Ново-Николаевске. Одни считают его авантюристом, пытавшимся свергнуть власть, а другие – «монархистом, романтиком войны и Монгольского государства».

Отметим, что ранее портрет «чёрного барона» появился в Новосибирске на стене дома № 10 на улице Фабричной. Автор данной работы остался анонимным, однако в социальных сетях появились недовольные этим произведением из-за спорности фигуры. Буквально через сутки неизвестные закрасили граффити и даже оставили послание.