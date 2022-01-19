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Россияне получат по 5000 рублей 20 января 2022 года

Фото Россияне получат по 5000 рублей 20 января 2022 года
Фото Россияне получат по 5000 рублей 20 января 2022 года

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Часть россиян получит по 5000 рублей 20 января 2022 года.

Некоторые категории россиян получат разовую денежную выплату от властей 20 января. Кому придут деньги, сообщили СМИ.

В ближайшие дни россияне получат разовые денежные выплаты от региональных властей. Для получения денег необходимо подать заявление. Сумма выплаты будет зависеть от персональных данных заявителя.

Речь идет о выплатах для пожилых россиян, которые прожили в браке несколько десятилетий. Например, пенсионеры, проживающие в Московской области и отпраздновавшие 50-летний юбилей свадьбы, получат от региональных властей 5000 рублей. За 55 лет совместной жизни выплатят уже 6000 рублей, а за 70 лет и более – 9000 рублей.

Выплата не зависит от доходов пенсионеров, только от времени, прожитого в браке. Кроме того, подать заявление на выплату могут не только сами пенсионеры, но и их представители.

Пожилые россияне, которые подали соответствующее заявление сразу после новогодних праздников, получат деньги уже 20 января 2022 года, сообщает Primpress.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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