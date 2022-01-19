Россияне получат по 5000 рублей 20 января 2022 года

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Часть россиян получит по 5000 рублей 20 января 2022 года.

Некоторые категории россиян получат разовую денежную выплату от властей 20 января. Кому придут деньги, сообщили СМИ.

В ближайшие дни россияне получат разовые денежные выплаты от региональных властей. Для получения денег необходимо подать заявление. Сумма выплаты будет зависеть от персональных данных заявителя.

Речь идет о выплатах для пожилых россиян, которые прожили в браке несколько десятилетий. Например, пенсионеры, проживающие в Московской области и отпраздновавшие 50-летний юбилей свадьбы, получат от региональных властей 5000 рублей. За 55 лет совместной жизни выплатят уже 6000 рублей, а за 70 лет и более – 9000 рублей.

Выплата не зависит от доходов пенсионеров, только от времени, прожитого в браке. Кроме того, подать заявление на выплату могут не только сами пенсионеры, но и их представители.

Пожилые россияне, которые подали соответствующее заявление сразу после новогодних праздников, получат деньги уже 20 января 2022 года, сообщает Primpress.