«Сибантрацит» приобрёл 15 комплексов электронной системы медосмотров по программе повышения промбезопасности

Фото «Сибантрацит»

Группа «Сибантрацит» направила 18 млн рублей на приобретение 15 комплексов электронной системы медицинских осмотров (ЭСМО) для работников компании.

Электронная система медосмотров – важная составляющая единой автоматизированной системы охраны труда и промышленной безопасности. К её созданию «Сибантрацит» приступил в 2019 году. Ранее компания уже установила на АО «Сибирский Антрацит» шесть комплексов ЭСМО, в ближайшее время такие комплексы появятся и на других предприятиях Группы.

Новое оборудование установили в отдельно стоящем здании, где осуществляется предсменный осмотр работников на Колыванском разрезе.

Комплексы ЭСМО позволят повысить качество и минимизировать время прохождения медицинского осмотра. В среднем рабочий будет тратить на процедуру не более одной минуты. Одновременно проходить обследование смогут 15 человек.

Электронная система медосмотров проверяет такие показатели, как пульс, температура тела, давление, делает скрининг на алкогольное и наркотическое опьянение и оперативно выдаёт результат – может ли сотрудник в этот день приступить к своим рабочим обязанностям. Кроме того, ЭСМО фиксируют физическое состояние работников до начала и после окончания смены.

По словам начальника службы охраны труда, промышленной безопасности и производственного контроля АО «Сибирский Антрацит» Данила Фахретдинова, пилотный проект по обеспечению комплексами ЭСМО был запущен два года назад. Аппараты показали отличные результаты. Время медосмотров сократилось, при этом при проведении автоматических осмотров риск ошибки сведён к минимуму.

«Мы создаём нашим работникам условия труда, соответствующие требованиям промышленной безопасности. Не менее важно обеспечивать точный контроль за состоянием здоровья самих работников, задействованных при проведении работ», –сказал Данил Фахретдинов.