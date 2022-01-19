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экономика

Утверждена новая ESG-редакция Кодекса корпоративного управления банка ВТБ

Фото Утверждена новая ESG-редакция Кодекса корпоративного управления банка ВТБ
Фото Утверждена новая ESG-редакция Кодекса корпоративного управления банка ВТБ

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Наблюдательный совет банка ВТБ утвердил новую редакцию Кодекса корпоративного управления, в которой закрепил инициативы по внедрению ESG-стандартов в деятельность ВТБ.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, в Кодекс внесены положения о приверженности банка принципам ESG и учёте банком ESG-факторов в интегрированной системе управления рисками и проведении оценки их существенности. Закреплена ключевая роль Набсовета в определении приоритетных направлений деятельности банка в области устойчивого развития, социальной и экологической ответственности, определена возможность избрания куратора по реализации ESG-направлений (инициатив) из членов Набсовета.

Кроме того, Наблюдательный совет расширил компетенции комитета Набсовета по стратегии и корпоративному управлению. Теперь в сферу его полномочий включены также стратегические цели деятельности и приоритеты в развитии банка в области устойчивого развития, социальной и экологической ответственности, а сам комитет переименован в комитет Набсовета банка по стратегии и устойчивому развитию.

Соответствующие решения приняты в рамках реализации Стратегии ВТБ в области устойчивого развития на 2022–2025 годы, утверждённой в ноябре 2021 года.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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ВТБ
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