В Новосибирске 15-летний подросток попал под поезд и выжил

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В Новосибирске поезд сбил подростка у «Речного вокзала». Мальчик получил множественные травмы, но выжил.

Новосибирский подросток попал под поезд у «Речного вокзала» и выжил. Об этом рассказали в региональной транспортной полиции.

Происшествие случилось вечером 18 января на железной дороге между остановочными платформами «Центр» и «Речной вокзал». Машинист электропоезда «Новосибирск – Черепаново» заметил пешехода на железнодорожных путях и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

В транспортной полиции региона рассказали, что предотвратить наезд на подростка было невозможно из-за небольшого расстояния между ним и поездом. В результате 15-летний мальчик получил множественные травмы, его срочно госпитализировали в больницу. Сейчас несовершеннолетний находится в реанимации.

Установить все обстоятельства произошедшего предстоит правоохранительным органам. Полиция опрашивает свидетелей инцидента и круг общения подростка. В результате проверки будет дана правовая оценка действиям 15-летнего новосибирца и его родителей, а также локомотивной бригады поезда.